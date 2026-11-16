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Тръмп: Путин отстъпва за Украйна

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Повишен риск от ядрена авария през зимата в Украйна заради руските удари

тръмп путин отстъпва украйна
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Американският президент Доналд Тръмп изрази мнение, че руският лидер Владимир Путин отстъпва по отношение войната с Украйна. На тръгване за Азия той допусна възможността да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Китай. Там Доналд Тръмп ще проведе тристранна среща на върха с Владимир Путин и Си Дзинпин. Като основни теми се очертават войната в Украйна, ядреното разоръжаване и Иран.

Доналд Тръмп отпътува за Манила за среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия и след това придължава към Китай за участие във форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в град Шънджън. Там е срещата му с лидерите на Китай и Русия. Тръмп отговори на въпрос какво е необходимо за отстъпки от страна на Владимир Путин за Украйна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че той отстъпва малко. Честно казано, мисля че би могъл да бъде много по-твърд. Според мен би искал да види завършек."

"Преди месец китайският лидер беше в Съединените щати, също така ще се срещнем и с руския президент Путин и можем и да се срещнем и с Ким Чен Ун, това ще е добре, бихме могли да постигнем много", отбеляза още Тръмп при заминаването си.

Междувременно Кремъл отрече, че на преговорите САЩ - Украйна - Русия в Абу Даби Москва е дала съгласие за участие на Европа на следващия кръг. Според руската страна е нужен "ясен сигнал от европейците какво искат и какъв конструктивен, съдържателен принос могат да дадат за успешното уреждане на конфликта в Украйна".

Юрий Ушаков, помощник на руския президент по външна политика:"В момента се обсъжда провеждането на следващия кръг в тристранен формат. Тези разговори бяха подновени преди няколко дни в Абу Даби и беше договорено да продължат. Датата все още не е уточнена, а що се отнася до разширяването на формата - някои говорят за това, но с нас подобно нещо не е съгласувано."

Украйна удари стратегическия Кримски мост в рамките на най-мащабната нощна атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Засегнато е автомобилното движение, но не и железопътният трафик. Руската страна съобщава за 1336 свалени украински дрона в 16 региона. Поразена е била руската рафинерия в Илски. Само срещу Московска област са били изстреляни 600 безпилотни апарата, посочва кметът Собянин.

Регулаторни органи на 38 европейски държави, включително България, предупредиха за нарастващ риск от ядрена авария в Украйна през тази зима. Обединените регулатори призоваха Русия да прекрати ударите срещу украинската енергийна инфраструктура. Посочен беше и най-лошия сценарий.

Пер Странд, експерт по ядрена сигурност: "Руски удар предизвиква пълно прекъсване на електропреносната мрежа. Без електричество остават девет реактора. А девет реактора едновременно с потенциално изтичане на радиоактивни вещства би било доста сериозна ситуация."

Трите действащи ядрени централи на Украйна дават 80 на сто от електричеството на страната за тази зима.

#преди срещата в Манила #отстъпки на Москва #Доналд Тръмп #Владимир Путин #Украйна

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