Въздушният трафик в Съединените щати постепенно се възстановява след безпрецедентното приземяване на самолетите в петък и последвалия транспортен хаос през уикенда. Случаят постави въпроса за състоянието на системите за управление, а Доналд Тръмп поиска от Конгреса 50 милиарда долара за модернизация, за да бъдат избегнати подобни сривове.

Десетки непотърсени куфари запълниха зоната за багаж на летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон, докато авиокомпаниите се опитваха да нормализират графика си.

След уикенд, белязан от хаос във въздушния транспорт и най-продължителното спиране на полетите след атентатите на 11 септември, много въпроси засега остават без отговор.

Шон Дъфи, министър на транспорта на САЩ: "Не искам да предоставям информация преди да сме напълно сигурни, тече разследване. Когато забележим несъответствия в мрежата, независимо дали в комуникацията с диспечерите и пилотите или при подаването на данните, безопасността е на първо място, затова разпоредихме спирането на полетите."

Запис от диспечерската кула в Тексас дава представа за объркването в небето.

"Пилот: Аз съм обучаващ се пилот. Честно казано, това е първият ми самостоятелен полет и не знам какво да правя."

Диспечер: "Откъде идвате?"

Пилот: "От Хикс."

Диспечер: "Препоръчвам ви да приземите самолета."

Проблемът възникна по време на модернизация на комуникационната система на Федералната авиационна администрация. Повече от 17 хиляди полета бяха отменени, а десетки други - отложени. Пасажери останаха блокирани на пистите, без възможност да се върнат към гейтовете. Други прекараха часове на летищата.

Сега дебатът е дали са достатъчни средствата за обновяване на мрежата. От Белия дом поискаха от Конгреса повече пари. Според демократите проблемът е в приоритетите, а не във финансирането.