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България спаси от европейски санкции две руски банки с български собственици (ОБЗОР)

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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българия спаси европейски санкции две руски банки български собственици обзор
Снимка: АП/БТА
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България спаси от европейски санкции две руски банки с български собственици. Министрите на външните работи на страните от ЕС одобриха днес нови санкции срещу руски банки и юридически лица, както и мерки срещу руския сектор за електронна търговия. Външните министри дадоха и зелена светлина за рекордно плащане от ЕС за Украйна за близо 8 млрд. евро. Очаква се в сряда ЕК да представи и планове за нов заем за Киев в размер на 45 млрд. евро.

От Брюксел предава кореспондентът на БНТ Десислава Апостолова.

България е успяла да извади от списъка руската Първа инвестиционна банка, която няма нищо общо с едноименната българска банка. Банката в Москва е собственост на българския „Старком Холдинг“. Инвестиционната кооперативна банка е другата извадена от санкциите. Тя е регистрирана в Казан и е собственост на българския „Химимпорт“.

Велислава Петрова – министър на външните работи: „Тези банки са българска собственост, собственост на български компании. Те не оперират с финансови средства на хора, които попадат в санкционни списъци. В голяма степен начинът, по който те са структурирани в Руската федерация, не им позволява да изнесат своите инвестиции там. Ако бъдат санкционирани тези банки, единственото, което ще се случи, е, че те ще преминат във владение на руската държава и съответно ще загубят своя актив. Това ще е контрапродуктивно, защото всъщност вместо да има щети и ограничения за руската страна, това ще бъде приход“.

България няма еднозначна позиция по новия европейски заем за Киев в размер на 45 милиарда евро за 2027 г., който ще бъде обсъждан на извънредна среща на върха в края на следващата седмица.

Велислава Петрова: „За България позицията там се базира на два аспекта. Ние не искаме да продължаваме да даваме военна помощ и смятаме, че трябва да бъде по-силен фокусът върху дипломатическите усилия. От друга страна, ние не можем да абдикираме от помощта за Украйна, защото там имаме най-голямата историческа общност от всяка друга държава членка. Така че за България е важно те да бъдат обезпечени. Ще се намери ли подход, който да даде възможност на тези две съображения да съществуват едновременно, така че да можем да изградим позиция, съчетаваща тези два аспекта, ще видим, защото наистина е важно какъв ще бъде механизмът. Не е сигурно, че механизмът ще бъде същият като при предходния заем. В момента, в който видим какво е предложението, ще изградим позиция“.

Дипломат номер едно на Европа Кая Калас обвини Русия, че е нарушила всички договори, които са в основата на европейската архитектура на сигурността. Тя коментира и атаките срещу кораби в Черно море.

Кая Калас – върховен представител по въпросите на външната политика и сигурността: „Русия превърна Черно море в най-смъртоносния воден басейн в света. Ударите на Москва по зърновози умишлено заплашват световната продоволствена сигурност. Коридорите на солидарността на ЕС помагат украинското зърно да стигне до пазарите, но пътищата и железопътните линии не могат да превозят същия обем като корабите. Прекратяването на огъня би съхранило животи и би защитило търговията с храни. Украйна предложи прекратяване на огъня, но Русия го отхвърли“.

Според Калас руската война заплашва и задълбочаването на енергийните връзки между Европа и страните от Централна Азия и Южен Кавказ.

#руски банки #Велислава Петрова #Русия #санкции #Брюксел #България

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