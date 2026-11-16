Атака с морски дронове преобърна кораб в Черно море, целият екипаж е спасен

Нова атака с дронове на търговски кораб в изключителната икономическа зона на България. В 9.15 ч. тази сутрин плавателният съд BETUL 8 е подал сигнал за бедствие в Морския спасителен и координационен център във Варна. Корабът е атакуван на 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. Благодарение на бързата реакция на Военноморските и на Военновъздушните ни сили всички моряци са спасени.

Моряците от кораба BETUL 8 бяха транспортирани с вертолет до авиобаза "Чайка" малко след 13.00 ч. Те бяха премръзнали, стресирани, но благодарни, че са спасени след атаката с дронове, потопила кораба им.

"Два морски дрона ни атакуваха." "Мисля, че са руски. Видях дронове, ще покажа снимка. Да, ето така изглежда." "Дрон..."

По заповед на началника на отбраната е вдигнат самолет Су-25, който прави оглед на района.

флотилен адмирал Ваньо Мусински, зам.-командир на Военноморските сили: "От огледите стана ясно, че е кораб, който е обърнат. Има два спасителни плота, единият подава димни сигнали, което показва, че има хора на него и се наблюдават хора, които махат. Корабите бяха по най-бързия начин насочени натам."

Двата вертолета "Кугър" стигат първи до мястото на инцидента. Спускат кош за изтеглянето им.

майор Марин Тасков, пилот в авиобаза "Крумово", командир на екипа на полета: "След като извлякохме първия пострадал, попитахме го за броя на техния екипаж. Казаха, че всички са били на спасителния сал. След което започвахме интензивна работа да ги вадим един по един." старшина Петко Кирков, военно формирование 3204: "Ние просто пускахме коша в сала, а те се качваха и затова и успяхме по този бърз начин да евакуираме целия екипаж."

Въпреки лошото време операцията е успешна.

кап. Христо Бекяров, борден инженер на полета: "Направи ни впечатление, че моряците явно са имали добра тренираност, защото когато им спуснахме спасителния кош, те знаеха как да действат."

Спасените моряци са прегледани от лекар.

флотилен адмирал Ваньо Мусински, зам.-командир на Военноморските сили: "Премръзнали са, имат хипотермия, единият има лека порезна рана на главата. Нищо сериозно." Марио Смърков, областен управител на Варненска област: "Перфектна работа на Военноморските сили, целият екипаж е спасен. В добро състояние са, леко стресирани."

Снимки: БТА

По данни на Военноморските сили корабът BETUL 8 е преобърнат с дъното нагоре и носовата му част стърчи над водата.