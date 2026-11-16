Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд

Край на спекулациите кой ще е новият Джеймс Бонд - неговото име е Робърт Патинсън.

Изборът беше оповестен с клип на актьора в образа на легендарния шпионин, предшестван от публикация с мистериозното - "Самоличност - потвърдена!".

Патинсън ще е седмият актьор, който ще се превъплъти в ролята на Бонд.

Създателят на сериала "Пийки Блайндърс" Стивън Найт е сценарист на новия филм, режисьор е Дени Вилньов. Кастингът за Бонд започна през месец май.