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Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Патинсън ще е седмият актьор, който ще се превъплъти в ролята на Агент 007

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Край на спекулациите кой ще е новият Джеймс Бонд - неговото име е Робърт Патинсън.

Изборът беше оповестен с клип на актьора в образа на легендарния шпионин, предшестван от публикация с мистериозното - "Самоличност - потвърдена!".

Патинсън ще е седмият актьор, който ще се превъплъти в ролята на Бонд.

Създателят на сериала "Пийки Блайндърс" Стивън Найт е сценарист на новия филм, режисьор е Дени Вилньов. Кастингът за Бонд започна през месец май.

#роля #Джемс Бонд #Робърт Патинсън #избиране

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