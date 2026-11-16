БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
Чете се за: 04:30 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
Запази

Той съобщи, че сумата е увеличена с 20 процента в сравнение с миналата година.

министър енчо керязов представи параметрите проектобюджета спорта 2027 година
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Министър Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година. Той съобщи, че сумата е увеличена с 20 процента в сравнение с миналата година и достига до малко над 107 милиона евро, като за първи път в историята преминава границата от 100 милиона евро.

„Преди да започна с бюджета бих искал да благодаря на министър председателя и на министъра на финансите за гласуваното доверие. За първи път бюджетът на Министерството на младежта и спорта надхвърля 100 милиона или по-точно 107 милиона евро, което е с 20 процента повече от предходния бюджет. Знаете, за тази година първоначално имаше указания за 10 процента намаление на бюджета, което впоследствие не засегна Министерството на младежта и спорта и успяхме да запазим бюджета, който беше в началото“, коментира Керязов.

„Естествено, по-големият бюджет за 2027 година за нас означава и по-голяма отговорност. Дали това е успех ще си покаже накрая на годината от резултатите, които сме постигнали с този ресурс всички хора, които работят в системата на спорта, ние като управление, хората, които работят в министерството, федерациите, треньорите, естествено и състезателите. Не говоря само за по-високи резултати, но и за повече деца и младежи, които се занимават със спорт“, добави министър Енчо Керязов.

С 30 процента повече ще бъдат средствата за олимпийска подготовка за елитните състезатели, както и за спортните клубове.

„Знаете много добре, че предстои Олимпиада в Лос Анджелис и през 2027 година ще има поредица от състезания, в които нашите състезатели ще могат да участват и да завоюват квоти. С повече средства се надяваме да имат по-голямо спокойствие да участват в тези състезания и за възстановяване“, обясни Керязов.

По по повод увеличението за спортните клубове, той каза:

„Преди всеки един състезател да облече националната фланелка, тези хора са в спортните клубове, така че повече средства ще има и за клубовете."

20 процента увеличение се предвижда за спортните федерации, в това число се включва и кадровото осигуряване за треньори към съответните федерации. 15 процента повече са парите за ученически спорт, а с 13 процента са увеличени средствата за спорт на хора с увреждания.

„Без треньорите състезателите сами по себе си много трудно биха постигнали каквито и да е резултати. Понеже тази година често споменаваме децата и как да изградим културата на движение и да запалим децата за спорт, това започва от най-ранна детска възраст и затова имаме увеличение с 15 процента в ученическите игри“, обясни Енчо Керязов и допълни по повод хората с увреждания, че е важно независимо от възрастта или физическата способност всеки един гражданин да има възможност и достъп до спорт.

„Най-голямо увеличение от 41 процента има за младежка дейност. Винаги го казваме, че младите хора на България са приоритет. При нас това е изразено с конкретна сума, защото наистина трябва да направим всичко възможно да запазим младите хора в България и да им създадем условия те да реализират своя потенциал“, продължи министърът на младежта и спорта и заяви още:

„Отделно от този бюджет, отново за младежта има 50 процента увеличение или 3.6 милиона евро за младежките центрове в страната. Това за 26 младежки центъра в България.“

Министерството на младежта и спорта ще отдели с 600 хиляди евро повече за домакинства на големи международни състезания, като срокът за кандидатстване за средствата от това перо е до март 2027-а.

„Това ни предоставя възможност да покажем България пред света. Отделно, това са мероприятия, които привличат елита на спорта“, коментира Керязов.

Попитан за скорошните промени в ръководствата на Българската федерация по борба и Българската федерация по баскетбол, Енчо Керязов разкри, че и за двата спорта са били осигурени средства.

„Последно, споменахме федерацията по баскетбол – г-н Тити Папазов преди две седмици му бяха осигурени допълнителни средства, след като той прояви своите искани за конкретно състезание“, каза министърът.

На въпрос за инфраструктурата в спорта министър Керязов добави още, че има осигурено финансиране за завършване на започналите ремонти на спортни бази в страната.

„Инфраструктурата е изключително важна за подготовката на българските състезатели. Трябва да ви уверя, че за всички обекти, в които са започнали ремонтни дейности, има осигурено финансиране за завършването им“, потвърди той.

Свързани статии:

Министър Керязов разкри, че БФС е заявил намерение да инвестира в Спортен комплекс „Септември“
Министър Керязов разкри, че БФС е заявил намерение да инвестира в Спортен комплекс „Септември“
„Тяхното желание е за изграждане на стадиона. Искат да си направят...
Чете се за: 02:27 мин.
Рекорден бюджет за спорта през 2027 година
Рекорден бюджет за спорта през 2027 година
Предвиденото финансиране за ведомството възлиза на 107 032 900 евро.
Чете се за: 04:07 мин.
#министър Енчо Керязов #Министерство на младежта и спорта (ММС)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
1
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
2
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
4
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
5
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с...
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
6
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Други спортове

Рекорден бюджет за спорта през 2027 година
Рекорден бюджет за спорта през 2027 година
Божидар Саръбоюков вярва, че може да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис Божидар Саръбоюков вярва, че може да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис
Чете се за: 06:30 мин.
Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България" Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"
Чете се за: 02:17 мин.
България стана пълноправен член на Международната федерация на асоциациите по муай тай България стана пълноправен член на Международната федерация на асоциациите по муай тай
Чете се за: 02:57 мин.
Локомотив София стана първи по медали на турнир по джудо в столицата Локомотив София стана първи по медали на турнир по джудо в столицата
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 16.11.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.11.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от санкциите две руски банки
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
България си върна открадната мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир България си върна открадната мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на граничния полицай, прегазил 18-годишно...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Три трансплантации след донорска ситуация в София
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ