Министър Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година. Той съобщи, че сумата е увеличена с 20 процента в сравнение с миналата година и достига до малко над 107 милиона евро, като за първи път в историята преминава границата от 100 милиона евро.

„Преди да започна с бюджета бих искал да благодаря на министър председателя и на министъра на финансите за гласуваното доверие. За първи път бюджетът на Министерството на младежта и спорта надхвърля 100 милиона или по-точно 107 милиона евро, което е с 20 процента повече от предходния бюджет. Знаете, за тази година първоначално имаше указания за 10 процента намаление на бюджета, което впоследствие не засегна Министерството на младежта и спорта и успяхме да запазим бюджета, който беше в началото“, коментира Керязов.

„Естествено, по-големият бюджет за 2027 година за нас означава и по-голяма отговорност. Дали това е успех ще си покаже накрая на годината от резултатите, които сме постигнали с този ресурс всички хора, които работят в системата на спорта, ние като управление, хората, които работят в министерството, федерациите, треньорите, естествено и състезателите. Не говоря само за по-високи резултати, но и за повече деца и младежи, които се занимават със спорт“, добави министър Енчо Керязов.

С 30 процента повече ще бъдат средствата за олимпийска подготовка за елитните състезатели, както и за спортните клубове.

„Знаете много добре, че предстои Олимпиада в Лос Анджелис и през 2027 година ще има поредица от състезания, в които нашите състезатели ще могат да участват и да завоюват квоти. С повече средства се надяваме да имат по-голямо спокойствие да участват в тези състезания и за възстановяване“, обясни Керязов.

По по повод увеличението за спортните клубове, той каза:

„Преди всеки един състезател да облече националната фланелка, тези хора са в спортните клубове, така че повече средства ще има и за клубовете."

20 процента увеличение се предвижда за спортните федерации, в това число се включва и кадровото осигуряване за треньори към съответните федерации. 15 процента повече са парите за ученически спорт, а с 13 процента са увеличени средствата за спорт на хора с увреждания.

„Без треньорите състезателите сами по себе си много трудно биха постигнали каквито и да е резултати. Понеже тази година често споменаваме децата и как да изградим културата на движение и да запалим децата за спорт, това започва от най-ранна детска възраст и затова имаме увеличение с 15 процента в ученическите игри“, обясни Енчо Керязов и допълни по повод хората с увреждания, че е важно независимо от възрастта или физическата способност всеки един гражданин да има възможност и достъп до спорт.

„Най-голямо увеличение от 41 процента има за младежка дейност. Винаги го казваме, че младите хора на България са приоритет. При нас това е изразено с конкретна сума, защото наистина трябва да направим всичко възможно да запазим младите хора в България и да им създадем условия те да реализират своя потенциал“, продължи министърът на младежта и спорта и заяви още:

„Отделно от този бюджет, отново за младежта има 50 процента увеличение или 3.6 милиона евро за младежките центрове в страната. Това за 26 младежки центъра в България.“

Министерството на младежта и спорта ще отдели с 600 хиляди евро повече за домакинства на големи международни състезания, като срокът за кандидатстване за средствата от това перо е до март 2027-а.

„Това ни предоставя възможност да покажем България пред света. Отделно, това са мероприятия, които привличат елита на спорта“, коментира Керязов.

Попитан за скорошните промени в ръководствата на Българската федерация по борба и Българската федерация по баскетбол, Енчо Керязов разкри, че и за двата спорта са били осигурени средства.

„Последно, споменахме федерацията по баскетбол – г-н Тити Папазов преди две седмици му бяха осигурени допълнителни средства, след като той прояви своите искани за конкретно състезание“, каза министърът.

На въпрос за инфраструктурата в спорта министър Керязов добави още, че има осигурено финансиране за завършване на започналите ремонти на спортни бази в страната.