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Рекорден бюджет за спорта през 2027 година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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Предвиденото финансиране за ведомството възлиза на 107 032 900 евро.

рекорден бюджет спорта 2027 година
Снимка: БГНЕС
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Бюджетът на Министерството на младежта и спорта за първи път в историята ще премине границата от 100 млн. евро. Това става ясно от проекта за държавен бюджет за 2027 г., представен от правителството на Румен Радев. Предвиденото финансиране за ведомството възлиза на 107 032 900 евро (над 209 млн. лева).

Сумата е рекордна за институцията, създадена през 2002 г. Досегашното най-високо финансиране беше отчетено през 2025 г., когато спортното министерство разполагаше с 179,47 млн. лева (91,8 млн. евро).

За настоящата 2026 г. първоначалният проект предвиждаше 96,7 млн. евро, но след последвалите корекции сумата беше намалена до 89,7 млн. евро. Така реално се стигна до лек спад спрямо предходната година.

Плановете за 2027 г. обаче са далеч по-амбициозни. Предвиденото увеличение е с 17,3 млн. евро, или приблизително 19,3%. Повече средства ще получат четири от общо шестте основни бюджетни програми на министерството.

Най-голямото процентно увеличение е заложено за модернизацията на спортните обекти и съоръжения. За тази дейност през 2027 г. са предвидени 8,36 млн. евро при 5,64 млн. евро за настоящата година. Това представлява скок от близо 50%.

Допълнително финансиране е предвидено и за младежките дейности. Бюджетът по това направление ще достигне 5,85 млн. евро спрямо 4,29 млн. евро през 2026 г. Увеличението е над 36%.

Така продължава тенденцията за постепенно повишаване на средствата за този сектор. През 2026 г. финансирането също беше увеличено с около 30% в сравнение с 2025 г., когато бяха отпуснати 3,28 млн. евро.

Най-голямата сума от бюджета на министерството отново е предназначена за спорта за високи постижения. През следващата година това перо ще нарасне от 58,4 млн. на 69,8 млн. евро, което означава увеличение от почти 20%.

Положителна промяна има и при спорта за учащи и физическата активност в свободното време. За тези дейности са заложени 20,5 млн. евро, или с 9% повече спрямо настоящите 18,8 млн. евро.

Това увеличение идва след разочароваща за програмата корекция в бюджета за 2026 г. Първоначално беше предвиден по-сериозен ръст, но след преработването на финансовата рамка допълнителните средства се оказаха едва 312 000 евро спрямо 2025 г.

Намаленията в бюджета на спортното министерство са ограничени. Най-осезаемо е съкращението при програмата за прилагане на международни добри практики в спорта. Там финансирането спада от 373 300 на 347 600 евро, което е намаление с 6,9%.

Особено любопитна е ситуацията с административните разходи. Въпреки заявените от правителството намерения за сериозно ограничаване на държавната администрация, бюджетът за издръжката на чиновническия апарат в Спортната палата остава практически непроменен.

За 2027 г. са предвидени 2 183 700 евро за тази дейност. Сумата е само с 8900 евро по-ниска от тазгодишните 2 192 600 евро. Така икономията за данъкоплатците се свежда до скромните 0,4%.

Ако проектът бъде приет в този му вид, спортното министерство ще разполага с най-големия финансов ресурс от създаването си, като основният акцент ще бъде поставен върху елитния спорт, модернизацията на инфраструктурата и младежките дейности.

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#министър Енчо Керязов #Министерство на младежта и спорта (ММС)

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