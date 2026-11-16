БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
Чете се за: 04:30 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Керязов разкри, че БФС е заявил намерение да инвестира в Спортен комплекс „Септември“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

„Тяхното желание е за изграждане на стадиона. Искат да си направят тренировъчна база там. Искат да възстановят стадиона и да има помощни игрища", уточни Керязов по време на представянето на бюджета за 2027 година.

Министър Керязов разкри, че БФС е заявил намерение да инвестира в Спортен комплекс „Септември“
Слушай новината

Министърът на млажедта и спорта Енчо Керязов разкри, че Българският футболен съюз (БФС) е заяви намерение да инвестира в Спортен комплекс „Септември“ в София.

Керязов коментира базата при представянето на параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година и развитието на спортната инфраструктура.

„В спортен комплекс „Септември“ в момента се вкарва последният имот там, който се е използвал неправомерно и ще бъдат подготвени за отдаване под наем, да бъдат предоставени на търг тези спортни имоти. Имаме желание и заявени амбиции от частни инвеститори, така че това също е вариант. В момента там има интерес от Българската федерация по футбол и от Европейската федерация по ръгби – конкретно две федерации. Има и частни интереси, които искат да участват там. Някои от бойните спортове също изразиха интерес, че биха желали да изградят спортно съоръжение, което да бъде използвано на спортен комплекс „Септември“. Ще бъдат преразгледани всички тези намерения. Разбира се, ако все още някой има желание или инвестиционно намерение, което иска да отправи, за спортен комплекс „Септември“ съвсем скоро ще започнем да разглеждаме всички предложения“, заяви Керязов.

Попитан конкретно за желанието на БФС относно базата на „Септември“, министърът уточни:

„Тяхното желание е за изграждане на стадиона. Искат да си направят тренировъчна база там. Искат да възстановят стадиона и да има помощни игрища, на които да провеждат тренировъчен процес. Не става дума за национален стадион, а и сумата, която е заявена като инвестиционно намерение също не отговаря за национален стадион, а по-скоро се търсят терени. Има огромно желание от голям брой футболни клубове и се търсят тренировъчни стадиони. Отделно, леката атлетика търсят място, където да се изгради на лекоатлетическа писта. Сигурен съм, че това място ще бъде оползотворено.“

Свързани статии:

Министър Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година
Министър Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година
Той съобщи, че сумата е увеличена с 20 процента в сравнение с...
Чете се за: 05:42 мин.
Рекорден бюджет за спорта през 2027 година
Рекорден бюджет за спорта през 2027 година
Предвиденото финансиране за ведомството възлиза на 107 032 900 евро.
Чете се за: 04:07 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
1
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
2
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
4
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
5
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с...
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
6
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Български футбол

От ръководството на Локомотив Пд обявиха, че водят разговори с потенциални нови собственици на клуба
От ръководството на Локомотив Пд обявиха, че водят разговори с потенциални нови собственици на клуба
България спуска завесата в Лигата на нациите България спуска завесата в Лигата на нациите
Чете се за: 02:35 мин.
Фондация "Национали 94" дари медицинска апаратура на столична болница Фондация "Национали 94" дари медицинска апаратура на столична болница
Чете се за: 01:47 мин.
България търси психологическо възстановяване преди последния си мач за годината България търси психологическо възстановяване преди последния си мач за годината
Чете се за: 02:37 мин.
Фондация „Национали 94“ ще връчи медицинска апаратура на болница „Токуда“ Фондация „Национали 94“ ще връчи медицинска апаратура на болница „Токуда“
Чете се за: 00:42 мин.
Радостин Кишишев в предаването "Зала на славата" Радостин Кишишев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от санкциите две руски банки
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
България си върна открадната мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир България си върна открадната мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на граничния полицай, прегазил 18-годишно...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Три трансплантации след донорска ситуация в София
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ