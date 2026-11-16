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Две верижни катастрофи затрудяват движението по АМ "Струма"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Две верижни катастрофи са станали рано тази сутрин на магистрала "Струма". В едно от произшествията са се ударили три автомобила, а в другата - шест.

Катастрофите са станали рано сутринта, преди 8.00 ч. и са довели до километрично задръстване в посока София. При произшествията са нанесени материални щети, няма пострадали хора.

От полицията съобщиха за БНТ, че и към този час на магистрала "Тракия", в района на Вакарел, има мъгла и служители на "Пътна полиция" регулират движението. Мъгла също има на автомагистрала "Хемус" в района на Ловеч.

Вижте още в прякото включване на Карина Караньотова

#верижни катастрофи #задръстване #магистрала "Струма"

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