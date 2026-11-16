БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украйна удари Кримския мост, Русия е прихванала 139 дрона срещу Москва

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази
украйна удари кримския мост русия прихванала 139 дрона москва
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Украйна удари Кримския мост, свързващ Русия и анексирания полуостров. През нощта Русия е прехванала и 139 дрона, насочени срещу столицата Москва. Русия също ожесточава атаките си срещу украински енергийни обекти. Руските военни са атакували и поредния търговски кораб в Черно море, който според тях е транспортирал военни стоки за Украйна. Румъния съобщи, че ще поиска допълнителни способности във връзка с атаките през уикенда срещу 3 кораба в Черно море близо до Сулина.

Днешната атака е поредната срещу Кримския мост – единствената директна пътна и железопътна връзка на анексирания през 2014 година полуостров и международно признатата територия на Русия. Трафикът по съоръжението ще бъде спрян поне до средата на деня, съобщи в Телеграм назначеният от Москва временен губернатор на Крим Сергей Аксьонов. Русия е свалила общо над 1300 украински дрона над своя територия.

Украинските удари идват на фона на засилени руски атаки срещу украински мостове и енергийна инфраструктура на прага на зимата. Украинският президент Володимир Зеленски обобщи снощи, че най много атаки и директни попадения е имало срещу районите на Днипро, Киев, Житомир и Суми.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Руснаците действат, като избират един регион за конкретна цел и концентрират атаките си върху него в продължение на няколко дни — нанасяйки удари по всичко, включително електроенергийните мрежи и подстанциите."

Украйна от своя страна продължава да атакува руски нефтопреработвателни обекти.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Към днешна дата вече сме извели от строя над 55 % от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е напълно оправдан отговор на отказа на Русия да де-сескалира и на нейните удари срещу нашата енергийна инфраструктура."

На фона на размяната на удари, британският принц Хари пристигна на изнендващо двудневно посещение в Украйна. Хари, който вече не изпълнява официални задължения като член на кралското семейство, се срещна с ранени украински военнослужещи в западния украински град Лвов и изрази увереност, че Украйна ще спечели войната. По традиция членовете на британското кралско семейство избягват да коментират политически въпроси, макар че крал Чарлз Трети и други високопоставени представители на монархията многократно са изразявали подкрепата си за Украйна.

#Володимир Зеленски #Кримския полуостров #войната в Украйна #кримския мост

Последвайте ни

ТОП 24

Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
1
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
3
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е
4
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива Михайлова
5
Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива...
Мъгли, облаци и дъжд през следващите дни
6
Мъгли, облаци и дъжд през следващите дни

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Русия

ЕС с нов заем от 45 млрд. евро за Украйна
ЕС с нов заем от 45 млрд. евро за Украйна
Украйна преди зимата: Как се поправя електроцентрала във военни условия? Украйна преди зимата: Как се поправя електроцентрала във военни условия?
Чете се за: 02:50 мин.
Зеленски: Ограниченията в скоростта от "Старшилд" пречат на Украйна да предотвратява руски удари Зеленски: Ограниченията в скоростта от "Старшилд" пречат на Украйна да предотвратява руски удари
Чете се за: 00:52 мин.
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
20023
Чете се за: 00:57 мин.
Вашингтон и Москва потвърдиха: Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в Китай Вашингтон и Москва потвърдиха: Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в Китай
6839
Чете се за: 00:47 мин.
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
19202
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...
Чете се за: 05:30 мин.
Политика
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Министър Ива Петрова: Няма да има промяна в цената на тока и парното до 30 юни 2027 г. Министър Ива Петрова: Няма да има промяна в цената на тока и парното до 30 юни 2027 г.
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в Драгоман Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в Драгоман
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Украйна удари Кримския мост, Русия е прихванала 139 дрона срещу Москва
Чете се за: 03:07 мин.
По света
ЕС с нов заем от 45 млрд. евро за Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
Европа
Папа Лъв XIV се повози в пилотската кабина на хеликоптер
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След триумфа на "Евровизия": ДАРА на наградите...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ