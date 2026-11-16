Украйна удари Кримския мост, Русия е прихванала 139 дрона срещу Москва

Украйна удари Кримския мост, свързващ Русия и анексирания полуостров. През нощта Русия е прехванала и 139 дрона, насочени срещу столицата Москва. Русия също ожесточава атаките си срещу украински енергийни обекти. Руските военни са атакували и поредния търговски кораб в Черно море, който според тях е транспортирал военни стоки за Украйна. Румъния съобщи, че ще поиска допълнителни способности във връзка с атаките през уикенда срещу 3 кораба в Черно море близо до Сулина.

Днешната атака е поредната срещу Кримския мост – единствената директна пътна и железопътна връзка на анексирания през 2014 година полуостров и международно признатата територия на Русия. Трафикът по съоръжението ще бъде спрян поне до средата на деня, съобщи в Телеграм назначеният от Москва временен губернатор на Крим Сергей Аксьонов. Русия е свалила общо над 1300 украински дрона над своя територия.

Украинските удари идват на фона на засилени руски атаки срещу украински мостове и енергийна инфраструктура на прага на зимата. Украинският президент Володимир Зеленски обобщи снощи, че най много атаки и директни попадения е имало срещу районите на Днипро, Киев, Житомир и Суми.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Руснаците действат, като избират един регион за конкретна цел и концентрират атаките си върху него в продължение на няколко дни — нанасяйки удари по всичко, включително електроенергийните мрежи и подстанциите."

Украйна от своя страна продължава да атакува руски нефтопреработвателни обекти.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Към днешна дата вече сме извели от строя над 55 % от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е напълно оправдан отговор на отказа на Русия да де-сескалира и на нейните удари срещу нашата енергийна инфраструктура."

На фона на размяната на удари, британският принц Хари пристигна на изнендващо двудневно посещение в Украйна. Хари, който вече не изпълнява официални задължения като член на кралското семейство, се срещна с ранени украински военнослужещи в западния украински град Лвов и изрази увереност, че Украйна ще спечели войната. По традиция членовете на британското кралско семейство избягват да коментират политически въпроси, макар че крал Чарлз Трети и други високопоставени представители на монархията многократно са изразявали подкрепата си за Украйна.