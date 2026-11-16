COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи

Увеличение на острите респираторни заболявания се отчита във Варна, но без повод за притеснение, тъй като ситуацията е нормална за сезона. Сред установените инфекции преобладава COVID-19, докато случаите на грип засега са единични. В същото време продължава кампанията по ваксиниране срещу грип, въпреки забавянето на доставките тази година.

С настъпването на студените месеци се увеличават и случаите на вирусни инфекции и остри респираторни заболявания. Това се усеща и във Варна, където общопрактикуващите лекари отчитат повишаване на заболеваемостта.

"Усеща се увеличение на заболеваемостта, определено, без елементи на драматизъм. Нормално за сезона. Така е предвидено от природата – сега да се увеличава този тип заболявания, но повтарям, без елементи на драма", коментира д-р Николай Христов, председател на регионалното звено на общопрактикуващите лекари.

По думите му сред установените инфекции в момента преобладава COVID-19. Грипът все още не е широко разпространен, като се регистрират само единични случаи. Има и обичайните респираторни заболявания, но тестовете при пациентите, които се съгласяват да бъдат изследвани, често показват положителен резултат за коронавирус.

"Когато и ако успеем да накараме пациентите да се тестват, обикновено излизат положителни тестове за ковид. Грип практически няма – единични случаи. Има и банални респираторни заболявания, но тестовете позитивират ковид в момента. Особено и в детските колективи доста излизат такива положителни резултати", посочи той.

Резките промени в температурите и студеното време също са характерни за периода, в който традиционно се увеличават респираторните инфекции. Специалистът препоръчва да се спазват обичайните предпазни мерки – добра лична хигиена, избягване на близък контакт с болни хора и носене на маски от представителите на рисковите групи.

Тази година имаше затруднения и със снабдяването с противогрипни ваксини, като доставките закъсняха. Според лекаря обаче, все още има време желаещите да се имунизират, тъй като в момента е активният период за ваксинация.

"Наистина имаше проблем тази година и все още е в процес на разрешаване. Лично аз съм силно изненадан, дотолкова, доколкото системата за доставките на грипните ваксини беше добре разработена и смазана, да го наречем. Все още не е късно за поставяне. Категорично в момента е периодът на активно ваксиниране, така че който както успее да се снабди с ваксина, може да си я поставя", обясни д-р Христов.

Количествата по националните програми за профилактика при децата и хората над 65-годишна възраст вече са разпределени. Във Варна ваксините са пристигнали сравнително рано, като в практиката на д-р Христов имунизациите вече са почти приключили.

"Ние във Варна бяхме така късметлии, че първо при нас, общо взето, на национално ниво бяха разпределени. В моята практика вече на 80% са поставени тези ваксини, на приключване сме сега. Колеги в страната все още получават или току-що са получили, така че ваксинационната кампания активно тече", допълни той.

За поставянето на противогрипна ваксина не се изисква нещо специално от гледна точка на физическото състояние на пациента. Важно е човек да бъде клинично здрав и да няма висока температура. По думите на лекаря дори леко повишената температура не е задължително противопоказание според изискванията на продукта, но е препоръчително имунизацията да се извършва, когато пациентът се чувства добре.

По отношение на предпазването от вируси специалистът отново подчерта значението на личната хигиена, дистанцията и ваксинацията. Той предупреди и срещу безразборната употреба на имуностимуланти, които се предлагат както в аптеките, така и в интернет.

"Повтарям – обичайните мерки, лична хигиена, предпазване, просто да има дистанция, рисковите групи да носят маски. И ваксинация. Това са неотменните неща. Имунната система не е добре да се насилва с имуностимуланти и разни други неща, продавани и в аптеките, и, за съжаление, онлайн в мрежата. Имунната система е капризно нещо, по-добре да не се насилва", посъветва д-р Христов.

Въпреки че COVID-19 отново се установява при част от пациентите, протичането на заболяването вече е различно от тежката ситуация по време на пандемията. Въпреки това хората с повишен риск трябва да продължат да бъдат внимателни.

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