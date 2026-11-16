Протестите за обществените медии в Чехия: Шествието снощи е най-голямото от комунизма насам

Вчерашният протест срещу плана на чешкото правителството да премахне месечните такси, които хората плащат за обществените медии, е бил може би най-голямата демонстрация в страната от падането на комунизма насам.

По данни на организаторите, шествието в Прага е събрало над 200 хиляди участници. По някои оценки броят на протестиращите е достигнал 400 хиляди. Според хората, планът на правителството на Андрей Бабиш да прехвърли финансирането на обществените медии изцяло към държавния бюджет би накърнило независимостта и жизнеспособността на медиите.

Критиците сравниха законопроекта с промените в Унгария по времето на бившия министър-председател Виктор Орбан, който създаде цяла мрежа от проправителствени медии. Бабиш отговори, че просто изпълнява обещанието си да облекчи финансовата тежест върху хората.