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ЕС с нов заем от 45 млрд. евро за Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Европа
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Украйна е ударила Kримския мост, свързващ Русия и анексирания полуостров, трафикът е спрян до средата на деня, съобщи в Телеграм назначеният от Москва временен губернатор на Крим Сергей Аксионов. През нощта Русия е прехванала и 139 дрона, насочени към столицата Москва.

Подготовката на Украйна за зимата и предложението на Европейската комисия за 22-рия пакет санкции срещу Русия са във фокуса на днешното заседание на Съвет "Външни работи" в Брюксел. Министрите ще обсъдят и мерки за противодействие на продължаващата хибридна кампания на Русия срещу Европейския съюз и държавите-членки.

В заседанието ще участва и украинският външен министър Андрий Сибиха. България ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова. Според "Файненшъл таймс" в сряда Европейската комисия ще предложи и отпускането на нов заем от 45 милиарда евро за Украйна. Той ще бъде набран чрез емитиране на общ европейски дълг, гарантиран от бюджета на блока.

#заем за Украйна #Съвет "Външни работи" #Европейски съюз

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