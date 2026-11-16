Среща на външните министри на ЕС: България спаси от санкции две руски банки с български собственици

България е поискала изваждането на две руски банки с български собственици от новия списък със санкции на ЕС. Това потвърди министърът на външните работи Велислава Петрова в Брюксел, където участва в среща на външните министри на страните от ЕС. Освен нови санкции министрите ще обсъждат и нова финансовата помощ за Украйна на фона на предстоящата зима. Очаква се Европейската комисия да направи в сряда предложение за нов заем за Украйна в размер на 45 милиарда евро.

Банките, които България е поискала да бъдат извадени от списъка със санкции, са Първа инвестиционна банка, която няма нищо общо с банката със същото име в България, и Инвестиционна корпоративна банка, съобщи Велислава Петрова. И двете банки са с мажоритарна българска собственост. Мотивите на България за изваждането им от списъка са, че ако те бъдат санкционирани, вместо щети за руската държава, тя ще има полза от това.

Новият заем за Украйна в 45 млрд. евро, който Европейската комисия ще предложи в сряда също ще бъде обсъден в контекста на продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна. Решението за този заем обаче ще бъде взето на извънредна среща на върха в края на следващата седмица. Заемът за Украйна ще бъде разглеждан от европейските лидери заедно с многогодишната финансова рамка на блока.

Външният министър повтори позицията на България, ще страната ни не иска да дава военна помощ за Украйна, за да може фокусът да бъде върху дипломатическите усилия за постигане на мир. В същото време министър Петрова каза, че София не може да абдикира от помощ за Украйна заради българската общност там, която според нея е най-голямата историческа общност от всяка друга държава членка.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Тези банки са българска собственост, собственост на български компании. Те не оперират с финансови средства на хора, които попадат в санкционни списъци. В голяма степен начинът, по който те са структурирани в Руската федерация, не им позволява те да изнесат своите инвестиция там. Ако бъдат санкционирани тези банки, единственото, което ще се случи, е, че те ще влязат във владение на руската държава и съответно ще загубят своя актив. Това ще е контрапродуктивно, защото всъщност вместо да има щети и ограничения да руската страна, всъщност ще бъде приход. Това са Първа инвестиционна банка, няма общо с българската Първа инвестиционна банка, тази се намира в Русия и другата е Инвестиционна корпоративна банка."

Снимки: БТА

Дипломат номер едно на ЕС Кая Калас заяви, че преди да се говори за нови мирни преговори, Русия трябва да се съгласи на прекратяване на огъня. Според нея Москва не се съобразява със съществуващите споразумения за европейската сигурност и предявява нови претенции, които са "максималистични и абсурдни" и са претекст за продължаване на войната в Украйна.