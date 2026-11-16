Нападнатият лекар от Спешното отделение в Ямбол остава на лечение в болницата

Лекар от Спешното отделение на Ямболската болница е бил нападнат от пациент, потърсил медицинска помощ. Инцидентът е станал в събота сутринта, а пострадалият медик е специализант в МБАЛ "Св. Пантелеймон".

На нападението са станали свидетели дежурният медицински екип и пациенти, намирали се в Спешното отделение. Лекарят е получил травма на главата и остава на лечение в болницата. Дни по-рано той е участвал в оказването на медицинска помощ на пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Нападателят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство. От ръководството на лечебното заведение категорично осъдиха агресията срещу медицински специалисти и заявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследването.