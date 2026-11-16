БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:30 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нападнатият лекар от Спешното отделение в Ямбол остава на лечение в болницата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лекар от Спешното отделение на Ямболската болница е бил нападнат от пациент, потърсил медицинска помощ. Инцидентът е станал в събота сутринта, а пострадалият медик е специализант в МБАЛ "Св. Пантелеймон".

На нападението са станали свидетели дежурният медицински екип и пациенти, намирали се в Спешното отделение. Лекарят е получил травма на главата и остава на лечение в болницата. Дни по-рано той е участвал в оказването на медицинска помощ на пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Нападателят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство. От ръководството на лечебното заведение категорично осъдиха агресията срещу медицински специалисти и заявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследването.

д-р Никола Ангелов – специализант в МБАЛ "Св. Пантелеймон" – Ямбол: "Докараха го с линейка в Спешно отделение в събота сутринта със съмнение за счупен крак, прегледах го, казах, че трябва да мине рентгенова снимка, за да му поставим точната диагноза. Той каза, че няма да я бъде тая, стана и почна да обикаля. Пак го подканих да седне на количката и да отиде на рентгена и аз му казах, че чакат и други пациенти. Ние така можем да ви помогнем, ако искате да ви помогнем, седнете на количката и отивайте на рентгенова снимка, ако не, може да с ходите. След което той както си стоеше скочи и ме удари първия път, после продължи, загубил съм съзнание."

д-р Панайот Диманов – директор МБАЛ "Св. Пантелеймон" – Ямбол: "Такава агресия, за да му се окаже спешна медицинска помощ, това просто е необяснимо. Този не е единичен случай, но това е един от най-тежките, които ние сме виждали в Спешно отделение. Такива случаи, вие чувате, има почти в цяла България, може би защото няма наказани. Същият този екип в лицето на младия ни колега и медицинската сестра участваха преди три-четири дни да спасят толкова човешки животи на магистрала "Тракия".

#"Свети Пантелеймон" #нападнат лекар #ямбол

Последвайте ни

ТОП 24

Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
1
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
2
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива Михайлова
4
Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива...
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
5
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
Мъгли, облаци и дъжд през следващите дни
6
Мъгли, облаци и дъжд през следващите дни

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Регионални

Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в Драгоман
Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в Драгоман
18-годишно момиче е загинало, след като е блъснато от автомобил в Драгоман 18-годишно момиче е загинало, след като е блъснато от автомобил в Драгоман
Чете се за: 00:42 мин.
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
6610
Чете се за: 05:32 мин.
Пет поколения събра за 106-ия си рожден ден баба Неделя от Търговище Пет поколения събра за 106-ия си рожден ден баба Неделя от Търговище
Чете се за: 04:30 мин.
Двама от пострадалите при катастрофата на АМ "Тракия" продължават лечението си в Бургас Двама от пострадалите при катастрофата на АМ "Тракия" продължават лечението си в Бургас
6351
Чете се за: 05:42 мин.
Кампания "Виж очите си навреме": Очни прегледи с изкуствен интелект се извършват в малки населени места Кампания "Виж очите си навреме": Очни прегледи с изкуствен интелект се извършват в малки населени места
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона на Черно море
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона на Черно море
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Бюджет 2027: По-високи пенсии, минимална заплата и майчински през втората година (ОБЗОР) Бюджет 2027: По-високи пенсии, минимална заплата и майчински през втората година (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
Политика
Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в Драгоман Граничен полицай е задържан за катастрофата с 18-годишното момиче в Драгоман
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдът потвърди: Прокурорският син Васил Михайлов остава у нас до края на делата срещу него Съдът потвърди: Прокурорският син Васил Михайлов остава у нас до края на делата срещу него
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Среща на външните министри на ЕС: България спаси от санкции две...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Украйна удари Кримския мост, Русия е прихванала 139 дрона срещу Москва
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Цената на живота: 1,2% е инфлацията за октомври
Чете се за: 01:27 мин.
Общество
След триумфа на "Евровизия": ДАРА на наградите...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ