Пациент е нападнал лекар от Спешното отделение в Ямбол

Лекар от Спешното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол е бил нападнат от млад мъж, потърсил медицинска помощ заради болки в крака, съобщиха от лечебното заведение. Инцидентът е станал вчера около 10:00 часа.

Пострадалият е д-р Никола Ангелов, специализант в болницата. В резултат на нападението той е получил травма на главата и е настанен за лечение в лечебното заведение.

На място е пристигнал полицейски екип, а нападателят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като се разпитват свидетели и се преглеждат записи от камерите за видеонаблюдение.

От ръководството на болницата остро осъдиха проявата на насилие и заявиха, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи.