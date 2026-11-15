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Пациент е нападнал лекар от Спешното отделение в Ямбол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Пациент е нападнал лекар от Спешното отделение в Ямбол
Снимка: илюстративна
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Лекар от Спешното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол е бил нападнат от млад мъж, потърсил медицинска помощ заради болки в крака, съобщиха от лечебното заведение. Инцидентът е станал вчера около 10:00 часа.

Пострадалият е д-р Никола Ангелов, специализант в болницата. В резултат на нападението той е получил травма на главата и е настанен за лечение в лечебното заведение.

На място е пристигнал полицейски екип, а нападателят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като се разпитват свидетели и се преглеждат записи от камерите за видеонаблюдение.

От ръководството на болницата остро осъдиха проявата на насилие и заявиха, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи.

#пациент нападна #спешно отделение #лекар #ямбол

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