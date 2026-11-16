Божидар Саръбоюков вярва, че може да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис

Новият сезон за българския лекоатлет Божидар Саръбоюков ще започне през февруари, а най-голямата цел пред него е да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. След успешната минала кампания, в която той неколкократно подобри националния рекорд в скока на дължина, той се надява да продължи със силните представяния и през следващия сезон.

22-годишният състезател записа едно от най-силните представяния от български лекоатлет през изминалата година, в която участията му в големите турнири започнаха с бронзов медал от Световното първенство по лека атлетика в зала през март. На континенталния шампионат в Бирмигнам (Великобритания) през август той донесе първи медал на България от европейско първенство от осем години, а в Диамантената лига в Цюрих (Швейцария) през август зае петото място.

"Започнах подготовката преди няколко седмици вече по-сериозно. В началото на октомври започнахме. Чувствам се добре, тренирам и се надявам отново зимата да сезонът да започне хубаво за мен", каза Божидар Саръбоюков на пресконференция в София.

През февруари роденият в Харманли атлет постави национален рекорд в скока на дължина в зала - 8.45 метра в Белград (Сърбия), а през лятото записа резултат от 8.49 на открито в Пловдив, с което подобри собственото си постижение. Той заяви, че вече му е трудно да предскаже какъв би бил следващият му най-дълъг скок, тъй като се доближава до върховите постижения в спорта като цяло.

"Вече е много трудно да се говори за реалистични резултати, защото 8.49 метра смятам, че е личен резултат, който малко хора изобщо в световен мащаб са скачали някога. Това вече е границата на най-големите професионалисти. Всичко, което е над 8,50 смятам, че е много висока граница и голямо постижение. Аз пак казвам, не съм си поставил граници - преди съм имал граници, страхове, колко мога да постигна или дали мога. Вече тренирам изключително сериозно, надграждам себе си на тренировки и се надявам резултатът да върви и на състезанията, а пък колкото дойде - не си поставям някакви граници в главата, което смятам, че е още по-добре и е още по-възможно да правя нови национални рекорди и лични постижения", добави той.

Попитан дали вече се вижда като лидер на следващото българско поколение в леката атлетика, Саръбоюков отговори:

"Чак лидер не мога да кажа, аз си тренирам, скачам си за себе си, гоня си моите цели и моите успехи, правя го за моя треньор, за хората, които седят зад мен, за федерацията и близките ми. А вече се радвам, че вдъхновявам деца и по-големи, че виждат пример, надявам се да го виждат. Аз като по-малък съм виждал пример в дадени състезатели и до ден днешен виждам пример, така че се радвам, че сега също съм на това място, защото знам колко значи едно дете да се вдъхнови от някого и още повече да гони целите си."

Лекоатлетът обясни, че все още няма конкретен график с участия за следващата година, но има желание да започне сезона в началото на февруари, защото миналата кампания е била изключително дълга. Той поясни, че е започнал по-сериозната подготовка късно и ще му трябва повече време за подготовка, за да се чувства по-уверен и да преследва по-добри резултати.

Божидар Саръбоюков също така каза, че най-голямата му цел за сезона е да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, който е 8.30 метра.

"Със сигурност това е даже може би най-голямата цел, която искам да постигна за началото на сезона. Видяхме вече нормативите за Олимпиадата. Това е най-важната цел - да си подсигурим едно спокойствие. 8.30 е резултат, който вече съм постигал доста пъти, надявам се да не ме затрудни. Все пак ново начало, винаги е много важно как ще тръгне сезонът", заяви състезателят.

Представителят на Българската федерация по лека атлетика Антон Бонов похвали Саръбоюков и неговия екип, и призна, че най-впечатляващото при успехите му е постоянството, с което ги постига.