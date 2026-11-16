БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
Чете се за: 04:30 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков вярва, че може да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:30 мин.
Спорт
Запази

Новият сезон за българския лекоатлет Божидар Саръбоюков ще започне през февруари. Той се надява да продължи със силните представяния и през следващия сезон.

Божидар Саръбоюков вярва, че може да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис
Слушай новината

Новият сезон за българския лекоатлет Божидар Саръбоюков ще започне през февруари, а най-голямата цел пред него е да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. След успешната минала кампания, в която той неколкократно подобри националния рекорд в скока на дължина, той се надява да продължи със силните представяния и през следващия сезон.

22-годишният състезател записа едно от най-силните представяния от български лекоатлет през изминалата година, в която участията му в големите турнири започнаха с бронзов медал от Световното първенство по лека атлетика в зала през март. На континенталния шампионат в Бирмигнам (Великобритания) през август той донесе първи медал на България от европейско първенство от осем години, а в Диамантената лига в Цюрих (Швейцария) през август зае петото място.

"Започнах подготовката преди няколко седмици вече по-сериозно. В началото на октомври започнахме. Чувствам се добре, тренирам и се надявам отново зимата да сезонът да започне хубаво за мен", каза Божидар Саръбоюков на пресконференция в София.

През февруари роденият в Харманли атлет постави национален рекорд в скока на дължина в зала - 8.45 метра в Белград (Сърбия), а през лятото записа резултат от 8.49 на открито в Пловдив, с което подобри собственото си постижение. Той заяви, че вече му е трудно да предскаже какъв би бил следващият му най-дълъг скок, тъй като се доближава до върховите постижения в спорта като цяло.

"Вече е много трудно да се говори за реалистични резултати, защото 8.49 метра смятам, че е личен резултат, който малко хора изобщо в световен мащаб са скачали някога. Това вече е границата на най-големите професионалисти. Всичко, което е над 8,50 смятам, че е много висока граница и голямо постижение. Аз пак казвам, не съм си поставил граници - преди съм имал граници, страхове, колко мога да постигна или дали мога. Вече тренирам изключително сериозно, надграждам себе си на тренировки и се надявам резултатът да върви и на състезанията, а пък колкото дойде - не си поставям някакви граници в главата, което смятам, че е още по-добре и е още по-възможно да правя нови национални рекорди и лични постижения", добави той.

Попитан дали вече се вижда като лидер на следващото българско поколение в леката атлетика, Саръбоюков отговори:

"Чак лидер не мога да кажа, аз си тренирам, скачам си за себе си, гоня си моите цели и моите успехи, правя го за моя треньор, за хората, които седят зад мен, за федерацията и близките ми. А вече се радвам, че вдъхновявам деца и по-големи, че виждат пример, надявам се да го виждат. Аз като по-малък съм виждал пример в дадени състезатели и до ден днешен виждам пример, така че се радвам, че сега също съм на това място, защото знам колко значи едно дете да се вдъхнови от някого и още повече да гони целите си."

Лекоатлетът обясни, че все още няма конкретен график с участия за следващата година, но има желание да започне сезона в началото на февруари, защото миналата кампания е била изключително дълга. Той поясни, че е започнал по-сериозната подготовка късно и ще му трябва повече време за подготовка, за да се чувства по-уверен и да преследва по-добри резултати.

Божидар Саръбоюков също така каза, че най-голямата му цел за сезона е да покрие норматива за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, който е 8.30 метра.

"Със сигурност това е даже може би най-голямата цел, която искам да постигна за началото на сезона. Видяхме вече нормативите за Олимпиадата. Това е най-важната цел - да си подсигурим едно спокойствие. 8.30 е резултат, който вече съм постигал доста пъти, надявам се да не ме затрудни. Все пак ново начало, винаги е много важно как ще тръгне сезонът", заяви състезателят.

Представителят на Българската федерация по лека атлетика Антон Бонов похвали Саръбоюков и неговия екип, и призна, че най-впечатляващото при успехите му е постоянството, с което ги постига.

"Поздрави на треньора Димитър Карамфилов и на всички, които са ангажирани с подготовката на Божидар. Той е постоянен през цялата година и наистина успехите му са впечатляващи. Аз не си спомням в последните десетилетия такъв сезон на български атлет. Като се почне от Световното първенство в зала с бронзов медал, премине се през първата победа за България в Диамантената лига - най-престижната атлетическа верига в света, досега не сме имали победа при мъжете, и минем през Бирмингам - Европейско първенство, и десертът на годината - абсолютният световен шампионат в Будапеща, където той остана само на сантиметър от първото място (б.а. 8.34 метра), плюс няколко национални рекорда. Наистина изключителен сезон, който показва какъв атлет е и как издържа", каза Бонов.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
1
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
2
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
4
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
5
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с...
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
6
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Лека атлетика

Откриха Балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре
Откриха Балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре
Треньорът Атанас Иванов вярва, че участниците в Дакар могат да бъдат ядрото на отбора по лека атлетика за Олимпийските игри в Бризбейн 2032 Треньорът Атанас Иванов вярва, че участниците в Дакар могат да бъдат ядрото на отбора по лека атлетика за Олимпийските игри в Бризбейн 2032
Чете се за: 01:50 мин.
Световната Атлетика обяви по-високи квалификационни олимпийски нормативи за Игрите в Лос Анджелис Световната Атлетика обяви по-високи квалификационни олимпийски нормативи за Игрите в Лос Анджелис
Чете се за: 03:20 мин.
Васил Антонов: Беше доста тежко Васил Антонов: Беше доста тежко
Чете се за: 01:30 мин.
Васил Антонов завърши четвърти в бягането на 400 м на Младежките олимпийски игри Васил Антонов завърши четвърти в бягането на 400 м на Младежките олимпийски игри
Чете се за: 01:05 мин.
Зара Илиева се класира шеста на 3000 м на Младежките олимпийски игри Зара Илиева се класира шеста на 3000 м на Младежките олимпийски игри
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от санкциите две руски банки
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
България си върна открадната мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир България си върна открадната мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на граничния полицай, прегазил 18-годишно...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Три трансплантации след донорска ситуация в София
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ