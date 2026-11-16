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България спуска завесата в Лигата на нациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Селекцията, водена от временния селекционер Атанас Рибарски, гостува на Естония за честта си.

България спуска завесата в Лигата на нациите
Снимка: startphoto.bg
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Българският национален отбор по футбол слага край на своето участие на в Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, ще има визита на Естония в мач от в среща от последния шести група H в Лига C4. Мачът на „А. Ле Кок Арена“ ще стартира от 19:00 часа българско време.

За българите двубоят е с протоколен характер, тъй като няма как да се изкачи в Лига B. Освен това мачът е последен и за Рибарски начело на „лъвовете“. Настроението в редиците на „трикольорите“ е минорно и няма как да не е след срама, допуснат срещу Исландия с 0:5 в Пловдив преди дни. Така българският тим изгуби шансове за първите две места, даващи право на изкачване. Българите се намират на третото място във временното класиране с една победа, равенство, три загуби и 4 точки.

Сред промените в състава на родния отбор е присъствието на Валентин Антов. Футболистът на Монца смени Теодор Иванов от ЦСКА, който отпадна заради травма. В сметките място ще намери и Симеон Шишков от Лудогорец, тъй като пропусна сблъсъка с исландците поради наказаните, получено на представителния ни тим при младежите.

От своя срана съставът на Юрген Хен все още таи надежди за място в Лига B. Естонците заемат втората позиция в подреждането с два успеха и три равенства, като имат 9 точки. Балтийците ще се надяват и на победа на Люксембург срещу Исландия в другия двубой от групата. Ако това не се случи, ще играят плейоф, за да продължат напред в турнира.

Главен рефер е Ненад Минакович от Сърбия, а негови помощници са Никола Борович и Бошко Божович. Четвърти арбитър е Новак Симович, а на ВАР ще са Момчило Маркович и Павле Томич, който е негов помощник. В исторически план България и Естония имат три официално мача. В тях „лъвовете“ записа една победа и две равенства.

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