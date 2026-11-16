Фондация "Национали 94" дари медицинска апаратура на столична болница

Фондация „Национали 94“ направи дарение под формата на дарение на столична болница „Токуда“. Там в продължение на четири месеца за живота си се бори бившият вратар на националния отбор и ръководител на Българския футболен съюз – Николай Михайлов.

Събитието бе уважено от Христо Стоичков, Красимир Балъков, Николай Михайлов и председателят на фондацията в лицето на Пламен Николов. Всички те благодариха на лекарския екип, който в продължение на четири месеца се бори за живота за Борислав Михайлов.

„Затова думата „да“ е много важна. Когато кажеш „да“, ние се оглеждаме около нас кои са и приемаме тази стъпка напред, както той толкова години ни водеше напред“, сподели Стоичков.

„Стремим се да помагаме колкото се може на хората с тези дарения. Правим събития, мачове“, добави Николов.

„Искаме с покупката на тази апаратура да дадем очакване за по-добри резултати на други, които ще имат по-голям късмет от нашия капитан“, коментира Балъков.

„Подкрепата и усилията им, както и всичко, което се опитахме да направим, за да успее да го преодолее…Знам, че направихме всичко каквото трябваше. Искам да благодаря на фондацията за това, което е купила, защото за други хора ще бъде в помощ. Дано да спасява още много човешки животи“, заяви Николай Михайлов.

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