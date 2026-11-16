Челен удар между бус и камион в Старозагорско взе жертва, тирът се е запалил (СНИМКИ)

Един човек е загинал при жестока катастрофа на главния път между Стара Загора и Казанлък днес по обед. Инцидентът е станал малко преди 13:00 часа в района на бензиностанцията до мъглижкото село Тулово.

По първоначални данни на място са се ударили челно микробус и тежкотоварен камион. Сблъсъкът е бил толкова силен, че тирът е пламнал веднага след удара, а кабината му е изгоряла напълно. Части и смачкани ламарини от микробуса пък са разпръснати на повече от 100 метра по пътното платно, което говори за изключително висока скорост в момента на удара.

На мястото веднага са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Движението в участъка е силно затруднено, а органите на реда регулират трафика. Тепърва ще се изясняват точните причини, довели до фаталния инцидент.

Очаквайте подробности!