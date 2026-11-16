Три трансплантации след донорска ситуация в София

Трима българи получиха шанс за по-добър живот след донорска ситуация в София. На 15 ноември близките на 45-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт в "Пирогов", решили да помогнат на чакащи за трансплантация. Процесът е координиран от д-р Мина Вапирева.

Екипът на проф. Васил Михайлов от ВМА трансплантира черен дроб на 44-годишна жена с напреднала цироза след хепатит Б.

А в болница "Лозенец" екипът на д-р Борил Петров трансплантира бъбреци на двама мъже - на 34 и 58 години.

Чакащите за трансплантация са 947. 866 чакат бъбрек, 35 черен дроб, 31 сърце, 13 бял дроб, 2 тънко черво.

Снимки: ВМА

От началото на 2026 година донорските ситуации у нас са 13. Направени са 13 бъбречни, 7 чернодробни и 2 трансплантации на сърце.