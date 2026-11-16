На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала

Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в столицата. И към момента в няколко столични квартала абонатите са на студено и без топла вода.

В позиция до БНТ от „Топлофикация София“ посочват, че причината е критично амортизираната инфраструктура, голяма част от която е в експлоатация повече от 35 години. Допълват, че често след отстраняването на една авария възниква следващ пробив в близост до вече ремонтирания участък. Това налага нови изкопни и ремонтни дейности, които не могат да бъдат извършени едновременно, и води до нееднократна промяна на първоначално обявените срокове.

От дружеството заявяват, че на терен работят над 300 души и 13 екипа с механизация. Това е извън екипите, ангажирани с плановите ремонти. Допълват, че се полагат всички усилия за съкращаване на сроковете и за максимално бързото възстановяване на топлоподаването в засегнатите райони.

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