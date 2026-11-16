Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море

Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, който по-рано днес беше ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море. Кадрите са на специализирания сайт maritime.bg.

Всичките 12 души от екипажа на плавателния съд са успешно евакуирани с хеликоптер, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Екипи на ГД "Гранична полиция" и Центъра за спешна медицинска помощ ще поемат моряците.

По информация от екипажа на вертолета евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали.

Към мястото на инцидента е насочен военен кораб, който ще провери за наличие на замърсяване.

Корабът BETUL 8 плава под сомалийски флаг, пътувал е от Тулча, Румъния, към Египет и е превозвал близо 3 тона насипна пшеница.