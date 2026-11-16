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Проправителствената армия на Йемен защитава временната столица Аден

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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Хутите обявиха, че контролират стратегическия проток Баб Ел Мандеб

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Настъпващите проирански йеменски бунтовници хути сложиха ръка на стратегическия проток Баб Ел Мандеб.

Проправителствените сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, обявиха, че се изтеглят от района на ключовия морски път, за да се прегрупират в защита на Аден.

Според Франс прес проиранската групировка е на 60 километра от града, където е базирано международно признатото правителство на Йемен. Хутите вече контролират цялото западно крайбрежие на Йемен по Червено море, а от септември 2014-та и столицата Сана.

#Баб Ел Мандеб #проток #хути #контрол

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