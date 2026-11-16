Шествие и бдение в памет на загубилата живота си след катастрофа с пиян граничен полицай 18-годишна Милена в Драгоман

18-годишно момиче загуби живота си след като беше прегазано на пешеходна пътека от граничен полицай. Случаят е от тази нощ в Драгоман. В кръвта на граничния служител са открити над 1,6 алкохол в кръвта. Той вече е уволнен и срещу него започна разследване.

Сигналът за инцидент е подаден минути след 4.00 часа сутринта на 15 ноември. Момичето е било откарано в Пирогов, където, за съжаление, лекарите не успяват да се преборят за живота, защото травмите са били тежки. Това, което успяхме да разберем, че момичето е трябвало да бъде абитуриентка.

Тя е родом от Алдомировци, учила е в гимназията в Сливница. За кратко е участвала и в местния отбор по волейбол, откъдето малко по-рано днес изпратиха съболезнования на родителите. От нейни съученици научихме, че според тях тя не се е познавала и не имала отношения с въпросния граничен полицай. И днес Алдомировци също потъна в скръб.

Ели Кирилова, съученичка на Милена: "Последно преди 4-5 дни, беше уникален човек слънчева, забавна и много гадно. - Имате ли информация да се е познавала момчето от "Гранична полиция", което е направило катастрофата да са били близки? Не, със сигурност не са имали нещо общо."

Тодор Петков, кмет на Алдомировци: -Познавахте ли семейството? Познавам го семейството, семейни приятели бяхме, познавах я от малка. Трябваше да е абитуриентка тази година, какво да кажа друго... Ученолюбиво, трудолюбиво, както и родителите. Какво става с тази държава? Никакъв ред."

Граничният полицай е задържан на място. Дрегерът отчел 1,63 промила алкохол. От прокуратурата заявиха, че вече му е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа.

Неофициално, това което успяхме да разбереме, е, че във фаталната нощ, младият мъж е празнувал в ресторант семеен празник. Вижте какво казаха по-рано от МВР.

ком. Светослав Костадинов, директор на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман: "МВР е непримиримо по повод поведението на такива служители, които извършват тежки нарушения и престъпления, каквото е в случая. В тази връзка още във вчерашния ден ръководството на "Гранична полиция" издаде заповед за образуване на тежки дисциплинарно производство срещу служител, който е отстранен от длъжност. Такива служители в МВР нямат място и да е ясно, че, извършвайки такива тежки престъпления и нарушения на дисциплината, законът с двойна сила ще бъде приложен към тях. Извършени са две проверки срещу него. Наказан е с дисциплинарни наказания, две на брой за последните пет години. Същите са свързани изцяло с неговата професионална дейност на работнато място. Но по етичните правила нямаме такива данни за служител досега да управлява мпс с алкохол или нещо подобно."

По-късно се очаква в Драгоман да се проведе и нощно бдение в памет на Милена.

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов