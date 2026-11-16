Омбудсманът: Промените в Закона за личната помощ трябва да се обсъждат със засегнатите семейства

Извинението на премиера към майките на деца с увреждания е било неочакван ход на фона на вече започналата работа по цялостна реформа на социалното законодателство. Това коментира в "Денят започва" омбудсманът Велислава Делчева. По думите ѝ все още няма яснота какво предстои със Закона за личната помощ и дали ще бъдат предложени нови промени. Делчева настоява бъдещите решения да се обсъждат с всички заинтересовани страни, а правата на хората с увреждания да не бъдат ограничавани заради злоупотреби на други.

Според омбудсмана извинението на премиера е било изненадващо, тъй като в Министерството на труда и социалната политика вече е работила група, в която е участвала и институцията на омбудсмана. Обсъждал се е цялостен пакет от промени, засягащ не само личната помощ, но и семейните помощи за деца и проблемите с ТЕЛК-овете.

„Мисля, че това извинение всички ние дължим на майките на деца с увреждания, защото положението пред тях наистина не е добро. И към момента все още не ни е ясно какво оттук нататък ще става с този закон. Как ще се определят, по какви договори ще работят личните асистенти? Ще се предлага ли нов законопроект, който да подобри това, което беше предложено към момента, или ще остане старата уредба? Очакваме още отговори на тези въпроси.“

Делчева критикува и начина, по който се правят опитите за промени в чувствителни за обществото теми – без достатъчно обществено обсъждане и през ускорени законодателни процедури. Според нея необходимостта от по-строг контрол върху публичните средства не може да бъде оправдание за ограничаване на правата на уязвимите групи.

„Контрол трябва да има, защото хората, които имат най-голяма нужда от тази подкрепа, от тези помощи, трябва да я получат. И затова хората, които злоупотребяват с тази възможност, с тези права, трябва да бъдат санкционирани. Само че това не се извършва с такива механизми. Трябва да се използват административни механизми, оперативно нещата трябва да се случват доста по-добре, а не да се отнемат права. Отнемането на права не би могло да бъде обяснено или оправдано само заради това. Не може да наказваме хората, които наистина имат право и нужда от тези помощи, заради това, че някой злоупотребява.“

Омбудсманът посочва, че евентуалните нови договори за личните асистенти трябва да гарантират трудовите, осигурителните и социалните им права. Според нея предложените досега промени са предвиждали по-ниско заплащане, ограничения в часовете за работа и отпадане на редица придобивки – включително платен отпуск, болнични и допълнително възнаграждение за трудов стаж.

„Трябва наистина да се помисли. Ако искат да направят специален договор, трябва да се гарантира така, че трудовите, осигурителните и социалните права на личните асистенти да не бъдат орязани. Защото ще се окаже така, че майките ще гледат децата си вкъщи, не могат да полагат труд, не могат да получават и допълнителна подкрепа. И в същото време се предлагаше с този законопроект да се намалят и техните възнаграждения. Беше предложена една по-ниска часова ставка, отпадане на права за отпуски и болнични, както и отнемане на процента за придобит стаж. Така че доста от придобивките, които имат по трудов договор, щяха да отпаднат. Не мисля, че това е приемливо.“

Имаме уверение от управляващите, че следващите мерки ще бъдат подложени на широко обсъждане, подчерта омбудсманът.

Делчева коментира и предложението изкуственият интелект да се използва за откриване на рискови случаи при освидетелстването от ТЕЛК. Според нея технологиите могат да подпомагат контрола, но само при ясни критерии и гаранции, че няма да бъдат нарушавани правата на хората с увреждания.

„Когато се използва изкуственият интелект, ние трябва да имаме изключително силни гаранции за това, че не се нарушават отново правата на тези хора. Ако нямаме ясни критерии в България за това как ще се извършва тази оценка на риска, какво ще стане например, ако човек с рядко заболяване бъде определен за рисков от изкуствения интелект само въз основа на това, че неговото заболяване е необичайно или много малко хора имат такова заболяване? Изключително чувствителна тема, на която трябва да се обърне голямо внимание.“

По думите ѝ окончателната преценка за правата на хората не бива да се оставя единствено на автоматизирани системи.

„Трябва да сме сигурни, че винаги има човешка намеса, когато се прави оценка и се взема крайното решение, винаги трябва накрая да стои човек. Защото не бива да се окажем в ситуация, в която има друг процес, който не зависи от човека и хората няма да могат да обжалват или да оспорват това, което изкуственият интелект е решил.“

По отношение на проектобюджета за 2027 г. омбудсманът отчита увеличението на част от социалните помощи, но посочва и проблеми, които според нея остават нерешени. Сред тях е механизмът, при който част от месечната помощ за дете с увреждане се приспада, когато то ползва личен асистент.