Контролът върху ядрените оръжия ще обсъждат Путин, Си Дзинпин и Тръмп в Китай, защо светът заговори за Ялта 2?

Още преди да е факт, срещата между лидерите на Съединените щати, Китай и Русия, вече се определя като "историческа" и "революционна". Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин ще разговарят в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която започва утре в Китай. Ще има ли печеливши и губещи след този формат и защо светът заговори за Ялта 2.0?

Шънджън ще е домакин на първата среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин. Мнозина вече направиха препратка към Ялтенската конференция от 1945 година. Тогава американският президент Франклин Рузлвет, британският премиер Уинстън Чърчил и съветският диктатор Йосиф Сталин подписват Декларация за освободена Европа, която на практика очертава сферите на влияние и поставя началото на разделението на Стария континент и на Студената война.

Пекин последен потвърди срещата, за която Москва и Вашингтон говорят от месеци. Контролът и разпространението на ядрените оръжия - това според предварителната информация на американската страна, ще е акцент в разговорите. Като се подчертава, че Тръмп не очаква пробив по темата. Китай говори със значително по-общи понятия като "световен мир и стабилност".

Мао Нин, говорител на китайското външно министерство: "Засилването на комуникацията, управлението на различията и стабилизирането на отношенията между Китай, Русия и Съединените щати са в интерес на трите държави."

За Си Дзинпин е важно да подчертае тежестта си, в компанията на Тръмп и Путин, но без да се правят препратки към конференцията от Ялта. В нея Пекин не участва, въпреки ролята си в борбата срещу Япония по време на Втората световна война. За китайския лидер сядането на една маса с президентите на Русия и Съединените щати носи риск от асоцииране с войните в Украйна и Близкия изток, а Пекин не иска пряко да бъде въвличан в каквито и да било мирни преговори.

Проф. Тинтинам Понгсудхирак, университет "Чулалонгкорн“: "Това не е среща от типа на Ялтенската конференция, ситуацията не е като тази след Втората световна война. През 1944–1945 г. Съветският съюз е бил в много силен. Сега Русия е по-слабият партньор в отношенията с Китай. Русия води мащабна война в Украйна, която не може да спечели по категоричен начин. Вероятно усилията ще бъдат в посока Путин да бъде убеден да сключи споразумение за край на войната. Това не са добри новини за Зеленски и Украйна, защото не са на масата за преговори."

Русия не крие желанието си за "нова Ялта", която да отразява целите ѝ по отношение на Европа. За Путин срещата с Тръмп и Си не само не носи рискове, но и носи престиж, въпреки че е ясно, че Москва не може да се мери с Вашингтон и Пекин. Тристранната среща на върха е натоварена с големи очаквания, но резултатите от нея със сигурност няма да бъдат видими още тази седмица.