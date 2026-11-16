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България отстъпи на Естония в последния си мач за годината

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Чете се за: 02:22 мин.
Български футбол
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Тимът на Атанас Рибарски навакса изоставане с попадение на Светослав Ковачев в края на първото полувреме, но след почивката отново допусна гол и трябваше да преследва резултата.

Естония - България
Снимка: Startphoto.bg
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България отстъпи на Естония в последния си мач за годината, след като домакините успяха да се възползват от грешките на „лъвовете“. Тимът на Атанас Рибарски навакса изоставане с попадение на Светослав Ковачев в края на първото полувреме, но след почивката отново допусна гол и трябваше да преследва резултата.

Националният отбор започна по-убедително срещата и в първите минути стоеше по-добре на терена. Въпреки това първата по-сериозна атака на Естония се оказа достатъчна за откриване на резултата.

В осмата минута домакините отнеха топката след статично положение в полза на България и организираха светкавична контраатака, завършена успешно от 19-годишния Патрик Кристал. Така Естония отбеляза първия си гол в историята на двубоите срещу българския национален отбор.

„Лъвовете“ опитаха бързо да възстановят равенството и пет минути по-късно Лукас Петков отправи опасно центриране, но вратарят Карл Хайн следеше внимателно ситуацията и изби топката в корнер. В следващите минути двата отбора водеха предимно битка в средата на терена, без да създават сериозни голови положения.

България все пак стигна до изравняването в заключителните секунди на първата част. Краев направи отлично включване по десния фланг и центрира към далечната греда, където Велковски свали топката с глава към Светослав Ковачев. Нападателят стреля прецизно с левия крак, като топката срещна левия страничен стълб и след това се озова в мрежата за 1:1.

След почивката Естония отново излезе напред в резултата. В 60-ата минута резервата Кевор Палумец, появил се в игра на полувремето, засече с глава центриране на Маркус Поом от пряк свободен удар и върна преднината на домакините. Така България за втори път в срещата се оказа в ролята на догонващ.

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