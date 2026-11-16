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Стилиян Петров с емоционален призив към националите преди мача с Естония

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Спорт
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Бившият капитан на България призова футболистите да поемат отговорност и да играят един за друг, а не за критиците

стилиян петров емоционален призив националите мача естония
Снимка: Startphoto.bg
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Бившият капитан на националния отбор на България Стилиян Петров отправи емоционално послание към настоящите футболисти на представителния ни тим часове преди двубоя с Естония.

В публикация в социалните мрежи Петров, който добре познава напрежението и отговорността да носиш националната фланелка, призова играчите да поемат нещата в свои ръце, да се подкрепят и да покажат единство на терена.

"Идва момент, в който вие самите трябва да вземете нещата в свои ръце. Не чакайте някой да ви каже какво да правите. Всеки един от вас знае и може. Един с повече, друг с по-малко качества. Но затова сте отбор – този с повече да бъде опора на този с по-малкото. Баланс, който само вие можете да регулирате. Заедно!“, написа бившият национал.

Стилиян Петров обърна внимание и на постоянните критики към отбора, като подчерта, че честата смяна на треньори, системи и изисквания не помага за изграждането на постоянство и увереност.

"Не играйте за медиите. Не играйте за критиците. Играйте за себе си и всички нас, които винаги ще ви подкрепяме, при загуби и победи. За всеки един момент от пътя ви, в който сте мечтали да носите тази фланелка“, призова той.

Към посланието си Петров е прикрепил и видео с кадри от различни моменти от кариерата си с екипа на България, напомняйки за годините, в които самият той защитаваше цветовете на националния отбор.

"Аз съм с вас. Българският фен страда, но също така тайно очаква“, завърши емоционалното си обръщение Стилиян Петров.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на България по футбол #Стилиян Петров

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