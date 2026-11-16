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ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от санкциите две руски банки

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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сакционира 113 физически юридически лица българия извади санкциите две руски банки
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Външните министри на страните от ЕС одобриха нови санкции срещу 12 физически и 101 юридически лица в Русия. Санкциите са в отговор на безразборните нападения на Русия срещу Украйна, най-вече срещу гражданска инфраструтрура.

В днешните списъци са включени близо 50 руски банки и финансови институции. Чрез постепенно затягане и разширяване на санкциите срещу руския банков сектор, ЕС прекъсва финансовите канали, през които преминават държавните приходи и се финансират военните усилия на Русия.

Освен това Съветът предприема мерки срещу руския сектор на електронната търговия. Днешният пакет включва едноличния собственик на руския гигант в търговията на дребно Wildberries, както и лице, което контролира мажоритарния дял в друга голяма руска компания за електронна търговия – Ozon.

Съветът добавя към списъците и други юридически лица и бизнесмени от руския нефтен и енергиен сектор. Енергийните компании, включени днес, управляват руски петролни рафинерии и петролния терминал в Санкт Петербург, като същевременно развиват дейност в сферата на проучването и добива.

И накрая, Съветът насочва вниманието си към руския „сенчест флот“, като включва в списъците редица компании от Обединените арабски емирства, Китай, Сейшелските острови и Оман. Тези дружества са купувачи на суров петрол и петролни продукти с руски произход. В списъците попадат и бизнесмени, които притежават или управляват плавателни съдове, подлежащи на ограничителни мерки от страна на ЕС; тези съдове незаконно превозват руски петрол, като същевременно извършват високорискови корабоплавателни операции.

За лицата и образуванията, включени в този санкционен режим, се прилага замразяване на активите; забранено е също така предоставянето им на финансови средства или икономически ресурси – пряко или косвено, както и в тяхна полза. Освен това за физическите лица, посочени в днешния списък, важи забрана за влизане на територията на ЕС.

По-рано днес стана ясно, че България е успяла да извади от списъка със сакции две руски банки, които имат български собственици. Франция е успяла да извади от списъка още една банка, а Унгария - петролна компания.

Банките, които България е поискала да бъдат извадени от списъка със санкции, са Първа инвестиционна банка, която няма нищо общо с банката със същото име в България, и Инвестиционна корпоративна банка, съобщи Велислава Петрова. И двете банки са с мажоритарна българска собственост. Руската ПИБ е собственост на "Старком" на бизнесмените Асен Христов и Кирил Бошов ("Еврохолд"), а Инвестиционна корпоративна банка – на "Химимпорт".

Според справка в регистъра на руската централна банка Първа инвестиционна банка АД е сред 300-те най-големи банки по активи в Русия. Централният ѝ офис се намира в Москва. 92% от акциите на банката са собственост на „Старком Холдинг“ АД, България на бизнесмените Асен Христов и Кирил Бошов.

Другата банка, която България е успяла да извади от списъка със санкции е собственост на “Химимпорт”. Банката е регистрирана в Казан, основен собственик е Иво Каменов. В руските справки за банката се казва, че Каменов е един от най-богатите бизнесмени в България, ключов собственик на холдинговата компания „Химимпорт“, която от своя страна притежава националния авиопревозвач „България Ер“, няколко големи летища, банки и застрахователни компании в България.

#руски банки #Русия #санкции #ЕС #България

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