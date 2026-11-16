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Премиерата на "Пастир" - филм за живота на свети Йоан Рилски, е тази вечер

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Българската национална телевизия е копродуцент на лентата, която тръгва по кината на 20 ноември

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Историята на закрилника на българите - свети Йоан Рилски, оживява за първи път на големия екран.

Тази вечер е гала премиерата на филма "Пастир" на режисьорката Милена Андонова и оператора Рали Ралчев. Музиката е на Константин Цеков от ФСБ.

Българската национална телевизия е копродуцент на лентата, която тръгва по кината на 20 ноември.

В главната роля влиза Деян Жеков, а сред останалите актьори са Георги Тенев, Руси Чанев, Елена Телбис и Петър Дочев.

Филмът е вдъхновен от житието на светеца и ни връща в България от края на IX век, когато Йоан напуска родното си село Скрино, за да поеме по пътя на монашеството.

Снимки от премиерата на "Пастир": Десислава Кулелиева, БНТ

Деян Жеков – в ролята на свети Йоан Рилски: „Гледах да избягам колкото се може повече от себе си. Такава личност няма как да я изиграеш. Не знам каква е формулата, не знам дали съм успял. Точно понеже е в епоха, гледах наистина да променя живота си...“

Невена Андонова, съсценарист и продуцент: „Щом като тръгнеш да разказваш историята на св. Йоан Рилски, вече ти си се предизвикал докрай. Защото трябва да отвориш всичките си сетива и като човек, и като личност, за да бъдеш на равнището на това, което ти предстои и професионално... Искахме зрителите да си дадат сметка тези хора, живели през 9-и, 10-и век, какво са направили и да си дадат сметка, че благодарение на тях България продължава да е с най-дълго запазващото се и непроменливо име в историята на Европа.“

Миладин Гергов, БНТ: „БНТ като най-голям продуцент на телевизионно кино у нас има филмова политика, която подкрепя различни проекти с многообразие от идеи, теми и жанрове. Ние като обществена медия имаме и мисията да подкрепяме проекти със значими исторически личности.“

Милена Андонова, режисьор: „Нашата представа за тези хора е различна от истината. Ние си представяме едни кротки хора, които се молят по пещерите... А всъщност това са едни невероятно силни мъже и жени, които спечелват борбата със себе си първо.“

#20 ноември #Свети Йоан Рилски #Българската национална телевизия #пастир #филм #БНТ

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