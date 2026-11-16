Премиерата на "Пастир" - филм за живота на свети Йоан Рилски, е тази вечер

Историята на закрилника на българите - свети Йоан Рилски, оживява за първи път на големия екран.

Тази вечер е гала премиерата на филма "Пастир" на режисьорката Милена Андонова и оператора Рали Ралчев. Музиката е на Константин Цеков от ФСБ.

Българската национална телевизия е копродуцент на лентата, която тръгва по кината на 20 ноември.

В главната роля влиза Деян Жеков, а сред останалите актьори са Георги Тенев, Руси Чанев, Елена Телбис и Петър Дочев.

Филмът е вдъхновен от житието на светеца и ни връща в България от края на IX век, когато Йоан напуска родното си село Скрино, за да поеме по пътя на монашеството.

Снимки от премиерата на "Пастир": Десислава Кулелиева, БНТ

Деян Жеков – в ролята на свети Йоан Рилски: „Гледах да избягам колкото се може повече от себе си. Такава личност няма как да я изиграеш. Не знам каква е формулата, не знам дали съм успял. Точно понеже е в епоха, гледах наистина да променя живота си...“