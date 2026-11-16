След извинението на премиера Румен Радев и оттеглянето на законопроекта за личната помощ близките на хора с увреждания настояват за широко обществено обсъждане на проблемите. Според тях е нужна цялостна реформа на грижата за хората с увреждания, а не работа на парче. Ето какво сподели пред екипа ни майката на едно от вече порасналите деца с увреждания.

Преди 8 години Мая Стоицева бе част от протестите в защита на хората с увреждания. Днес отново дава интервюта.

Мая Стоицева – Общност "Мостове": "Не искаме отново да се връщаме към това да се молим децата ни да умират преди нас. Защото не знаем какво ще се случи с тях, след като нас ни няма. И това е най-големият страх, който ни движи като родители, и затова искаме промяна."

8 години след протестите битката все още е човекът с увреждане да бъде в центъра на дебата – неговите права, потребности и правото му на достоен живот. Липсва комплексният подход на държавата – достатъчно дневни центрове, медицинска грижа у дома, човек, който да замести личния асистент, ако той постъпи в болница например.

Мая Стоицева – Общност "Мостове": "Законът за личната помощ пое този луфт. Затова се нагнетява това обществено напрежение, защото другата инфраструктура, другите социални услуги все още не работят и един закон трябва да реши проблема с липсващите други услуги. Много родители са затворници в домовете си именно по тази причина – няма на кого да оставят децата си или възрастните хора, за които се грижат."

Професионалните лични асистенти – тези, които не са роднини на човека с увреждане, са едва 9000 души. Заплащането е ниско и затова най-често човек от семейството е принуден да напусне работата си и да поеме ролята на асистент.

Мая Стоицева – Общност "Мостове": "Когато на един човек му вземеш парите, той не чете нищо друго. Това се получи в момента. На масата не бяха поставени ясно нещата: „Хора, смятаме това и това, искаме така и така, да разгледаме, да видим“. Не. Намаляваме парите и това е. Няма дискусия, няма нищо."

Социалният министър увери, че предстои широк обществен дебат със заинтересованите страни.

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика: "Моята цел е да осигурим по-качествена и добра грижа за всички хора с увреждания. Разбира се, като обсъдим по какъв начин се прилага Законът за личната помощ в момента и има ли основа за подобряване на прилагането му."

Кога ще започне дебатът, все още не е ясно.