Драгоман, Сливница и Алдомировци потънаха в скръб заради смъртта на 18-годишната Милена

Нова трагедия на пътя - пиян граничен полицай прегази с автомобила си 18-годишно момиче на пешеходна пътека в Драгоман. Униформеният е шофирал с над 1,6 промила алкохол в кръвта. Той вече е уволнен и срещу него започна разследване.

На мястото на катастрофата преди повече от час започна и бдение в памет на загиналата ученичка.

Драгоман, Сливница и Алдомировци потънаха в скръб. Куп бели цветя, десетки запалени свещи и много сълзи.

Така близки и приятели на 18-годишната Милена почетоха паметта й с нощно бдение. Те поискаха строги наказания и справедливост за погубения млад живот, който не дочака абитуриентския си бал.

Смъртоносната отсечка остана затворена повече от час. На място дойдоха гранични полицаи и служители на МВР, сред тях и директорът на Гранична полиция Антон Златанов, който призова за смирение, осъждайки остро действията на пияния полицай.

Доведеният баща на задържания мъж е бивш ръководител на Гранично полицейско управление „Калотина“, а заведението, пред което станал инцидента - собственост на неговата майка.

Неофициално Милена и граничният полицай са били в заведението във фаталната вечер, където е имало семейно тържество.

18-годишната Милена е била пометена минути след 4.00 часа сутринта в неделя на права отсечка пред известен в града ресторант.

Според разказ на очевидец автомобилът се е движилел със скорост от около 80 км. в час.

Неофициално 26-годишният граничен полицаи е бил на семейно тържество същата вечер във въпросния ресторант.

На място дрегерът е отчел 1,61 промила. Малко след удара 18 -годишната Милена издъхва в "Пирогов" следствие на тежките травми.

Тодор Петков, кмет на Алдомировци: "Ученолюбиво, трудолюбиво, както и родителите. Какво става с тази държава? Никакъв ред."

ком. Светослав Костадинов, директор на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман: "МВР е непримиримо по повод поведението на такива служители, които извършват тежки нарушения и престъпления, каквото е в случая. Такива служители в МВР нямат място и да е ясно, че извършвайки такива тежки престъпления и нарушения на дисциплината законът с двойна сила ще бъде приложен към тях.”

Досега срещу 26-годишния граничен полицай е имало две дисциплинарни наказания, свързани изцяло с професионалната му дейност.

Блъснатото момиче е трябвало да бъде абитуриентка, разказва нейна съученичка.

"Беше уникален човек слънчева, забавна и много гадно." Тази вечер близки и приятели на Милена проведоха бдение в нейна памет.



Мария: "Нито един да не кара пил, нито един повече да не кара дрогиран и чух, че питате други приятели за управляващите искам да им кажа, че те са виновни - Милена е тяхна жертва, оставка на абсолютно всички - убийци! До един!" Алекс Марианов: " Да не карат пияни, защото това са последствията. Лъчезарна и много добро момиче." Соня: "Миленка беше много добро и уравновесено дете и това е една много нелепа смърт."

гл. комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“: "Смирете се, това, че имате коли, че имате пари или власт не ви прави недосегаеми, особено за полицаите, трябва да сте добрия пример. Трябва да пазим човешкия живот."

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