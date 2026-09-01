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Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000 (СНИМКИ)

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Азия
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Над 4400 души остават в неизвестност след бедствието

Снимка: АП/БТА
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Броят на жертвите от катастрофалното струтване на ледник, предизвикало наводнения на границата между Непал и Тибет, надхвърли 1000 души. 987 от тях са в Непал, а 16 в Китай.

Над 4400 души остават в неизвестност след бедствието. Над 590 от тях са чуждестранни туристи. Спасителите продължават битката с времето за спасяване на около 600 работници, блокирани в тунели на няколко строежа на ВЕЦ-ове по поречията на наводнените реки.

По данни на непалския премиер досега са били спасени над 11 000 души. Непал е получил помощи на стойност над 42 милиона долара.

Страната допусна спасителни екипи от съседните Индия и Китай, които помагат за изграждането на сглобяеми мостове за достигане до хора, бликорани в недостъпни райони, и за разчистване на основния граничен пункт "Гиронг порт".

Снимки: АП/БТА

#1000 души #Тибет #жертви #Непал #свлачища #наводнения

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