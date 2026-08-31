Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900 ученици в Непал

Над 930 са вече жертвите на опостушителното наводнение в Непал и Тибет. Близо 5 000 души са в неизвестност, сред които над 590 души от 39 държави. Повече от 10 хиляди са спасените, включително над 320 чужди граждани. Спасителите в Непал се опитват да достигнат до стотици работници, блокирани в тунели във водноелектрически обекти. На фона на катастрофалните последствия трогателната история на един училищен директор постави въпроси можело ли е да бъдат спасени повече хора.

10 минути делят 900 непалски ученици от сигурна смърт. Единствено хладнокръвната реакция на техния директор предотвратява огромна трагедия.

Раджендра Давади, директор на училище: „Гордея се, че успях да спася живота на толкова много деца. Ако бяхме закъснели само с 10 минути, нито учениците, нито аз щяхме да си говорим с вас днес."

Раджендра Давади е директор на училище в един от най-силно засегнатите от бедствието непалски райони - Нувакот. В рамките на няколко минути той получава четири обаждания от различни хора, които го предупреждават, че се задава бедствие.

Раджендра Давади, директор на училище: „Казаха ми, че наводнение е отнесло село на 10 километра нагоре по течението на реката. Щом Бетравати беше пометено, със сигурност щяхме да бъдем завлечени и ние, ако бяхме останали.“

Един пропуснат учебен ден е нищо пред възможността да спаси стотици деца - с тази мисъл учителят ги повежда към по-високо място. Докато бягат, виждат как потопът поглъща целия училищен комплекс.

- „Тук имаше триетажно училище, сега е празно пространство.“ - „Колко бяха учениците?" - „Около 1600. Когато ни връхлетя наводнението, учителят беше успял да евакуира всички, които са били на училище.“

Повече от 200 са изчезналите ученици, по данни на непалското образователно министерство. Засегнатите училища са 19, като девет от тях са изравнени със земята.

Така изглежда стихията, пресъздадена от държавната Китайска медийна група - плътна маса от лед, кал и скали, която връхлита със страшна сила и скорост, и от която няма спасение. Експерти предупреждават, че заради ускореното топене на ледовете изолираните кални потоци се превръщат в каскадни катастрофи и за да се избегнат подобни трагедии в бъдеще са необходими по-точни прогнози и по-добра координация при издаването на предупреждения.

Фан Хуанмей, учен: „През последните десетилетия ледниковите езера в региона са се увеличи с 20% както по брой, така и по площ. Необходимо е наблюдение на тези, които потенциално може да предизвикат кални свлачища и наводнения. Вече не се сблъскваме с единични бедствия. Става дума за верижна реакция. Затова са необходими системи за мониторинг на целия процес."

Междувременно още едно изкуствено езеро се образува в планинския район на границата между Непал и Тибет след свлачището на 26 август. Рискът сега е да не се излее задържаното в него огромно количество вода.