Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в Мекленбург-Предна Померания, крайнолевите в Берлин

Първи екзитпол от регионалните избори в Германия - в Берлин води крайнолявата партия "Левицата" с 24,5 на сто от гласовете, а в Мекленбург-Предна Померания първа политическа сила е крайнодясната "Алтернатива за Германия" с 37% подкрепа.

Управляващият Християдемократически Съюз в Берлин остава на второ място с 20% според прогнозните резултати, което се счита за загуба за канцлера Фридрих Мерц.

В Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват в момент, когато все повече германци търсят отговори на едни и същи въпроси – за цената на живота, жилищата, миграцията и сигурността. Политическите предпочитания стават все по-трудни за подреждане в традиционното ляво и дясно. В Берлин крайнолявата партия набира скорост и за първи път може да излъчи кмет.

Сузане - жител на Берлин: “Смятам, че жилищата наистина са голям проблем – жилищата са много скъпи. Но проблемът, който засяга всички, е автомобилният трафик – има прекалено много автомобили. Като велосипедист човек дори не знае точно къде трябва да се движи”. Лутц - жител на Берлин: “Мисля, че много хора в Германия се чувстват по еднакъв начин. Разбира се, централната тема в момента наистина са жилищните условия. А освен това имаме прекалено много бежанци, прекалено много хаос, прекалено много боклук. Това са нещата, които се виждат непосредствено.“

В Мекленбург-Предна Померания сегашният министър-председател Мануела Швезиг от Германската социалдемократическа партия се бори за нов мандат, на фона на увеличаващото се влияние на крайнодясната "Алтернатива за Германия".

Гизела - жител на Шверин: “Девет години правителството нищо не направи. Става все по-зле, нямам отопление през зимата. Живея в студено жилище. Не може да продължава така”. Петер - жител на Шверин: “Резултатите ще бъдат много близки. Гласувах за Алтернатива за Германия, сега те трябва да се докажат. Или трябва да се промени нещо, или за последен път получават моя глас”.

Избирателите и в двете провинции са разочаровани, политиците са под натиск, а залогът е голям – не просто бъдещето на Германия, а и посоката на цяла Европа.