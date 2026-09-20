Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“ на Ивайло Калушев

Кметът на София Васил Терзиев коментира днес, че не е предлагал на групата на Ивайло Калушев да охранява Витоша. Единствено е говорено как може да се пази планината с малко хора и много технологии. Добави, че за охраната на Витоша отговаря Природен парк „Витоша“ и общината няма никаква роля в това.

- БНТ: Всички изнесени данни ли са политическа атака? Васил Терзиев, кмет на София: „Надявам се по-бързо да излязат всички оставащи експертизи, за да може да мине всичко това и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Случайностите са точно преди определени политически събития. Дали е политическо, не знам, но не искам да бъде свързано със същността на експертизата, по-скоро моментът буди притеснение.“

Каквото съм казал, е било публично и за прокуратурата, каза Терзиев, попитан за парите, които е дал на групата от „Петрохан“.

„Интересни са тези „случайности“ – подобни неща винаги се случват точно преди важни политически събития. Нормално е това да поражда въпроси“, коментира Терзиев в отговор на въпрос за действията на прокуратурата.

Относно данните за евентуални престъпления срещу деца, столичният кмет каза, че когато става дума за престъпление срещу дете, може да бъде съсипан целият човешки живот. Наказанията за такива престъпления трябва да бъдат много по-сериозни, заяви Терзиев.

През февруари Терзиев каза, че е познавал лично жертвите край Петрохан и че е дарил около 70 000 - 80 000 евро и е бил последно на хижата през юни-юли 2025 г.

През март столичният кмет каза, че е дарил 251 000 лева на групата от „Петрохан“.