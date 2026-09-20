Ново българско училище отвори врати в Аризона, САЩ

Сред пустинния пейзаж на Аризона, на хиляди километри от България, вече има още едно място, където ще звучи българска реч.

Ново българско съботно училище, създадено от Центъра за българско културно наследство в Аризона, отвори врати във Финикс. Училище „Българче“ ще дава възможност на децата от българската общност да изучават родния език и да се запознават с историята, културата и традициите на България.

Официален гост на тържественото откриване беше генералният консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов. Той поздрави учителите, родителите и децата и подчерта, че създаването на училището е знак за жизнеността и успешното развитие на българската общност в Аризона.

По думите му създаването на училище „Българче“ е още едно доказателство за желанието на българите във Финикс заедно да пазят езика, културата и националната си идентичност и да ги предават на следващото поколение.

Генералният консул и неговата съпруга символично прерязаха лентата на новото училище. Бойко Христов връчи сертификат на директора Аделина Петрова, а от името на Генералното консулство подари на учениците книги на български език.

Сред тях беше и романът „Добри“, посветен на живота и творчеството на българския художник и скулптор Атанас Качамаков, живял и творил в Лос Анджелис и на други места в Калифорния. Историята му беше посочена като пример, че дори далеч от родината човек може да пази България в сърцето си.

Директорът Аделина Петрова определи училището като „мост между два свята“ – място, което ще помага на децата да познават своите корени и да растат с увереност в българската си принадлежност.

През първата учебна година в „Българче“ са записани 24 деца, разпределени в две групи. Всяка събота те ще изучават български език и грамотност и ще се докосват до българския фолклор, музика, танци, празници и традиции.

Идеята за училището се ражда след допитване до българската общност в Аризона, което показва силното желание на родителите децата им да имат свое българско образователно и културно средище.

Откриването на „Българче“ се превърна в празник за българите във Финикс и постави началото на ново място, в което следващото поколение ще може да пази езика, корените и връзката си с България.