Вашингтон се опасява от "бърза ескалация" на конфликта в Близкия изток след атаки на хутите в Рияд

Вашингтон се опасява от "бърза ескалация" на конфликта в Близкия изток след като йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували "чувствителни" обекти в саудитската столица Рияд.

Изявлението на хутите беше разпространено след пожар в резервоар за гориво на саудитския петролен гигант „Арамко“ близо до международното летище. Хутите поразиха и ключов саудитски център за износ на петрол на Червено море.

Съединените щати се готвят отново да атакуват Ислямската република, съобщиха иранските военни. Техеран потвърди, че е изпратил на Вашингтон условията си за подновявана на преговорите. Те включват край на бойните действия по всички фронотве, размразяване на иранските активи и отмяна на морската блокада.





