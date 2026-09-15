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Нов скок на цените на петрола по световните борси

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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По света
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Снимка: БТА/Архив
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Пореден скок на цените на петрола, заради опасения за недостиг заради нарушени доставки. Цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като беше спрян саудисткият нефтопровод "Изток – Запад".

Продължава и блокдата в Ормузкия проток, където петролен танкер изгоря, след като се удари в морска мина.

Междувременно – за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран.

В доклад на американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция "Епична ярост" значително са намалели стратегическите запаси на страната.

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