Нов скок на цените на петрола по световните борси

Пореден скок на цените на петрола, заради опасения за недостиг заради нарушени доставки. Цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като беше спрян саудисткият нефтопровод "Изток – Запад".

Продължава и блокдата в Ормузкия проток, където петролен танкер изгоря, след като се удари в морска мина.

Междувременно – за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран.

В доклад на американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция "Епична ярост" значително са намалели стратегическите запаси на страната.