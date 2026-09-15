Двама души са обвиняеми след масовия бой в Сунгурларе

Двама души са привлечени като обвиняеми след масовото сбиване в Сунгурларе, при което 45-годишен мъж загина, след като беше намушкан с нож.

Очаква се днес Окръжният съд в Бургас да разгледа мерките им за неотклонение, като прокуратурата ще поиска двамата да останат за постоянно в ареста. Тежкият инцидент стана в неделя вечерта в частен дом в Сунгурларе. След стари спорове между две фамилии, свързани с животни, напрежението ескалирало и се стигнало до масово сбиване. Четирима души остават в болница, сред които и 15-годишно момче.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „Конфликтът е възникнал в заведение в Сунгурларе между две лица. Впоследствие конфликтът се е принесъл пред дома на едно от лицата, задълбочил се е и е станал инцидента. Първоначална имаме информация, че са участвали повече от 8 лица като е установено, че двама от тях са нанесли ударите с нож, пострадали са и др лица, които към момента са настанени в болница.“

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