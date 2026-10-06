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Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница
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ДВА КОРАБА СА УДАРЕНИ В БЪЛГАРСКИ ВОДИ

Дрон удари кораб в Черно море край Румъния вчера, какви мерки предприема Букурещ?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стилиян Деянов
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Дрон удари кораб със зърно в Черно море край Румъния вчера. При инцидента има загинали. Какви мерки предприема Букурещ?

Корабът е превозвал украинска царевица в Италия, Равена.

И по подобие на случая днес от България е ударен в икономическата зона на Румъния. Моряците, които са били общо 13 са били от азерски и индийски произход. Интересното при румънския случай е, че става дума за координирана атака, целяща да потопи кораба. Атаката е от три дрона - два морски и един въздушен. На място са убити готвачът и капитанът на кораба.

Другите 11 души са спасени от румънската брегова охрана, която веднага е изпратила няколко кораба на място.

Тези случаи в Румъния се следят много отблизо, защото се намират до платформите за газ.

Това е 11 пореден случай, който се случва.

Вижте повече в прякото включване на Стилиян Деянов.

#ударен кораб #румъния

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