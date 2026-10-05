Инцидент с кораб край Черно море, двама души загинаха след удар с дрон

Турски кораб, превозващ зърно, беше ударен от дрон в румънската икономическа зона на Черно Море. Двама души загинаха, а 11 са спасени след операция на румънската брегова охрана.



Корабът "Рояд Мамадов" се е намирал близо до платформа за добив на газ на румънската държавна компания Петром. Сутринта президентът Никушор Дан е имал среща с представители на ОМВ-Петром, които от следващата година започват експлоатация на най-голямото газово находище в румънската акватория – Нептун Дийп.

Румънските власти съобщават и за друга опасност за корабоплаването в района. Корабът "Емил", претърпял инцидент край Одеса на 5 август, е бил изоставен от екипажа си и оттогава се носи неуправляем в морето. От румънска страна очакват България да организира мисия за изтеглянето му, тъй като той се насочил към български териториални води.