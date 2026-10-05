15 млади таланти са новите стипендианти по програма "Експлорър" на ИНСАЙТ

Новите стипендианти на програмата "Експлорър" (Explorer) на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, бяха представени на церемония в Министерския съвет.

Да останат в България и тук да получат образование и възможности за научна работа на световно ниво – това е идеята зад програмата "Експлорър" на института ИНСАЙТ и Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Третият випуск събира 15 млади таланти, които още от първи курс съчетават университетското обучение с работа по реални научни задачи.

Проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на ИНСАЙТ: „И тези талантливи български деца могат да останат в България и да получат развитие на ниво, което е равносилно, съпоставимо или над това, което биха получили в тези водещи елитни западни университети.“

Зад инициативата стоят Софийският университет, Олимпийското движение, български училища и компании, които подкрепят развитието на младите изследователи.

Румен Радев, министър-председател: „Това, което правите всички вие заедно, изстрелва България в нова орбита. Ние вече с напредването на изкуствения интелект мерим икономическия потенциал на една нация с таланта, с изследването в изкуствения интелект, с моделите, които развива. Това са коренни, дълбоки промени."

Сред първите стипендианти е Мария Дренчева – днес трети курс, с научни публикации и опит в няколко направления на изкуствения интелект.

За нея възможността да започне научна работа още в първи курс е била решаваща да избере България. След три години тя вече има следващата си цел – да продължи с изследванията в областта на изкуствения интелект.

Мария Дренчева, трети курс, стипендиант по програма "Експлорър": „Със сигурност искам да се занимавам с научни изследвания с изкуствен интелект и тук в "Инстайт" истината е, че има страхотни хора, с които може да се работи. Те са най-добрите в това, което правят и затова винаги съм се виждала да продължа своето развитие тук в България.“

Двама от новите стипендианти: Валентин, завършил математическата гимназия в Плевен, и Мартин, завършил СМГ. Определят програмата като изключителен шанс да останат и продължат образованието си в България. Попитах ги къде се виждат след края ѝ.

Валентин Филипов: „Виждам се като един от тези елитни учени, които са в института, редом до тях да се развиваме заедно.“ Мартин Шопов: „След края на програмата искам да основа свой стартъп и да стана един от двигателите на иновациите в света и по този начин да сложа България на картата.“

Това е и цялостната амбиция на програмата – следващите випуски да покажат, че пътят към световната наука може да започва именно от България.





