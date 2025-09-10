БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:32 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:00 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ"

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ"
Снимка: БТА
Слушай новината

Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - "ИНСАЙТ". Новият випуск беше представен на церемония в Министерския съвет.

Програмата е съвместна с Факултета по математика и информатика към Софийския университет и цели да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката.

През първите две години основният фокус е върху академичното обучение, а през третата и четвъртата година - върху сътрудничеството с изследователите в Института по реални научни проекти. За четиригодишния период участниците получават стипендия от близо 40 хил. евро.

Росен Желязков, министър-председател на България: "Искам да и благодаря, за това , че вие избрахте да останете в България. За това, че с вашия талант вие ще направите това, което вече носи славата на България чрез института Инсайт , чрез всички онези шампиони в развитието на модерните технологии, които променят човешкия род."

#института "Инсайт" #Росен Желязков #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
1
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
2
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
4
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
6
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Общество

Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане
Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане
Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу килограмите? Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу килограмите?
Чете се за: 04:30 мин.
Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите
Чете се за: 02:15 мин.
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
5549
Чете се за: 00:30 мин.
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
Симулираха спасителна операция по море в Бургаския залив Симулираха спасителна операция по море в Бургаския залив
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Полицията издирва 9-годишно дете от София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ