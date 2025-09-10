Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ"

Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - "ИНСАЙТ". Новият випуск беше представен на церемония в Министерския съвет.

Програмата е съвместна с Факултета по математика и информатика към Софийския университет и цели да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката.

През първите две години основният фокус е върху академичното обучение, а през третата и четвъртата година - върху сътрудничеството с изследователите в Института по реални научни проекти. За четиригодишния период участниците получават стипендия от близо 40 хил. евро.