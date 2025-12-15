В навечерието на празниците - харчим от 50 до 500 лева за празнична украса

В навечерието на празниците - проверяваме цените на коледните елхи.

Според търговците тази година харчим от 50 до 500 лева за празнична украса.

Все повече хора избират изкуствените елхи - заради дълготрайната инвестиция, но и от екологична гледна точка.

Дни преди Коледа Диляна търси изкуствена елха, която да отговаря на изискванията ѝ.

"Трябва ми малко по-голям размер, тази ми харесва като шарка, много естествена изглежда и смятам, че цената е добре. 350 лв. е тази голямата - за два метра и половина мисля, че е добра цената. 500 лв. мога да отделя за коледна украса вкъщи и за елхичката", коментира Диляна.

Цените на естествените елхи тази година варират между 30 и 100 лева, а на изкуствените в зависимост от размера достигат 500 и нагоре.

"Има интерес към почти всички видове, към малко по-скъпите модели, според джоба на купувача", заяви Ваня Плачкова, продавач. "Хората отделят за празниците може да се каже от 35-40 до 500 лв.", допълни Йонко Земярски, управител на фирма за изкуствени елхи.

Наблюдава се тенденция и към закупуване на по-големи елхи.

"Много хора се радват на големи елхи. Това е нещо, което от 2 години го забелязваме и набира голяма скорост", каза още Йонко Земярски, управител на фирма за изкуствени елхи.

И тъй като и при коледната украса има модни тенденции тази година най-актуални са изкуствените 3D елхи, а украсата е в шоколадов цвят.