ИЗВЕСТИЯ

Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха...
Чете се за: 00:42 мин.
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

В навечерието на празниците - харчим от 50 до 500 лева за празнична украса

от БНТ , Репортер: Таня Матева
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Проверка на БНТ в Пловдив

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В навечерието на празниците - проверяваме цените на коледните елхи.

Според търговците тази година харчим от 50 до 500 лева за празнична украса.

Все повече хора избират изкуствените елхи - заради дълготрайната инвестиция, но и от екологична гледна точка.

Дни преди Коледа Диляна търси изкуствена елха, която да отговаря на изискванията ѝ.

"Трябва ми малко по-голям размер, тази ми харесва като шарка, много естествена изглежда и смятам, че цената е добре. 350 лв. е тази голямата - за два метра и половина мисля, че е добра цената. 500 лв. мога да отделя за коледна украса вкъщи и за елхичката", коментира Диляна.

Цените на естествените елхи тази година варират между 30 и 100 лева, а на изкуствените в зависимост от размера достигат 500 и нагоре.

"Има интерес към почти всички видове, към малко по-скъпите модели, според джоба на купувача", заяви Ваня Плачкова, продавач.

"Хората отделят за празниците може да се каже от 35-40 до 500 лв.", допълни Йонко Земярски, управител на фирма за изкуствени елхи.

Наблюдава се тенденция и към закупуване на по-големи елхи.

"Много хора се радват на големи елхи. Това е нещо, което от 2 години го забелязваме и набира голяма скорост", каза още Йонко Земярски, управител на фирма за изкуствени елхи.

И тъй като и при коледната украса има модни тенденции тази година най-актуални са изкуствените 3D елхи, а украсата е в шоколадов цвят.

#Коледа #коледна украса #цени #елхи #Пловдив

Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема? След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Напрежение между Народния театър и Министерството на културата
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Европейската прокуратура е поискала сваляне на имунитета на...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
В очакване на Рождество: Осветиха елхата и Рождественската сцена...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
