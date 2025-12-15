БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема?

Иво Никодимов
Откога е действала престъпната група и каква е била ролята на задържаните полицаи?

задържаха шефа столичното районно управление
Снимка: БГНЕС
Разкритията за висши полицаи от София, участвали в престъпна група за подкупи, палежи и разпространение на наркотици. Схемата стана ясна след разследване на "Вътрешна сигурност" и ГДБОП.

Окръжният прокурор на Ловеч съобщи, че има доказателства, че един от униформените е съпричастен и към опожаряването на сграда край града.

Седем души, сред които полицаи, са обвинени за участие в престъпна група, действала в София и Ловеч

Групата е действала поне от година и половина, поне това сочат събраните до момента доказателства.

Ръководители на групата са били двама.

Според наши източници това са Стъкларя и един от обвиняемите полицаи.

Днес стана ясно, че шефът на столичната полиция е предложил шефът на 5-о Районно и двама от полицаите там, които са обвиняеми, да бъдат отстранени от работа.

Районното временно ще се ръководи от сегашния заместник-началник Илия Кузманов.

От казаното на брифинга стана ясно още, че задържаните полицаи не само са извършвали престъпления заедно с дилърите, които са участвали в групата, но и са прикривали извършени престъпления.

Оказа се също така, че Стъкларя, за когото досега се знаеше, че е тартор на дилърите в няколко столични квартала, вече се занимава с разпространение на наркотици в Ловеч и областта, където дори е разчиствал сметки с конкуренти.

Разследването, по което се събират доказателства, че шефът на столичното Пето районно и оперативни се занимават и с разпространение на дрога започва след палеж на сграда край Ловеч в началото на лятото.

Разследващите установяват, че палежът е дело на наркобандата на Стъкларя, която е разширила дейността си и освен в част от столичните квартали вече разпространява наркотици и в Ловеч и областта.

Събират се доказателства, че в групата участват и полицаи от Пето районно в София, които се оказва, че вече се проверяват за взаимодействие с дилъри.

"Сигналът за лицата го получихме в началото на 25 година и оттогава започнахме проверка по сигнала. Източниците на информация не са един източник, а са няколко. И някои от източниците са също служители на МВР. Все пак имаме оперативни работници, които работят с контингент, при тях пристига оперативна информация и така", заяви Петър Петров, заместник-директор на "Вътрешна сигурност" - МВР.

Разследващите твърдят, че оперативната информация е потвърдена от събрани доказателства и така се е стигнало до претърсванията и арестите от петък.

"По време на които бяха иззети големи количества наркотични вещества. Разбирайте марихуана, синтетични наркотици, кокаин, много вещи, които ще бъдат приобщени като писмени и веществени доказателства по делото, финансови средства в порядъка на десетки хиляди евра и златни ценности", допълни Валентин Вълков, окръжен прокурор на Ловеч.

Обвинения са повдигнати на трима полицаи и четирима дилъри, сред които и Стъкларя за участие н организирана престъпна група.

"Касае се за престъпления палеж, подкупи, разпространение на наркотични вещества", коментира Валентин Вълков, окръжен прокурор на Ловеч.

Ръководителите на групата били двама. Според наши източници единият бил Стъкларя, а вторият е полицай.

"В хода на разследването е твърде вероятно да има още обвиняеми лица, предимно граждански лица, но е възможно да са съпричастни и други служители на МВР", каза още Валентин Вълков, окръжен прокурор на Ловеч.

Обвиняемите до момента са седем, предстои да бъде повдигнато обвинение и на 8-ми участник в групата. За всички прокуратурата ще иска постоянно задържане.




#София #арестувани #Ловеч #полицаи #организирана престъпна група

