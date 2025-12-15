В очакване на Рождество: Осветиха елхата и Рождественската сцена във Ватикана

10 дни преди Коледа на площад "Свети Петър" във Ватикана бяха осветени коледното дърво и традиционната Рождественска сцена.



Коледното дърво тази година е смърч от планините на Болцано в италианския Южен Тирол. То е високо 27 метра.

Рождественската сцена е изработена в италианската провинция Салерно. Композицията включва религиозни символи, местни елементи и личности, значими за духовността на региона.

Снимки: БТА

Папа Лъв XIV подчерта духовното значение на двата символа и заяви, че яслата и коледното дърво ни напомнят, че Бог става близък до човека.