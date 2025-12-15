В очакване на Рождество: Осветиха елхата и Рождественската сцена във Ватикана

Коледното дърво тази година е смърч от планините на Болцано в италианския Южен Тирол и е високо 27 метра
10 дни преди Коледа на площад "Свети Петър" във Ватикана бяха осветени коледното дърво и традиционната Рождественска сцена.
Коледното дърво тази година е смърч от планините на Болцано в италианския Южен Тирол. То е високо 27 метра.
Рождественската сцена е изработена в италианската провинция Салерно. Композицията включва религиозни символи, местни елементи и личности, значими за духовността на региона.
Снимки: БТА
Папа Лъв XIV подчерта духовното значение на двата символа и заяви, че яслата и коледното дърво ни напомнят, че Бог става близък до човека.