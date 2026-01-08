БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места все още са без ток и вода

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Частичното бедствено положение в общината остава в сила

пороя крумовградско разрушени мост улици населени места все без ток вода
Снимка: БТА
Разрушени мост и улици, населени места без ток и питейна вода, наводнени приземни етажи и земеделски площи – това е равносметката след проливните валежи в Крумовград и Кирково. Няма бедстващи хора, днес на територията на община Крумовград е обявен неучебен ден за учениците. Частичното бедствено положение остава в сила.

Дъждът продължи да вали през цялата нощ, на места в региона са паднали над 120 литра на квадратен метър. Заради наводнените помпени станции, водоподаването в Крумовград е спряно.

- Целият град вода няма, защото помпените станции са спрени, те са горе над реката и там се наводни.

- Питейна вода няма.

БНТ: Откога нямате вие?

- От снощи.

От оперативния щаб в Крумовград увериха, че аварийните екипи работят непрестанно, за да възстановят трансформаторите.

Себихан Мехмед – кмет на община Крумовград: "Започваме водоподаване като първите 2-3 часа няма да има вода, защото е мътна, ще изтече само на свободно, а после ще започне водозахранването във водоема."

Отделни квартали в Крумовград са без ток. Проблеми с електрозахранването има и в околните села.

Себихан Мехмед – кмет на община Крумовград: "Имаме проблем с електрозахранването, но не от водата, а от силния вятър в Егрек, Малък Дивесил, Голям Дивесил, Аврен. Работят групите на ЕВН в момента и имаме 2 стълба, които са отнесени в Морянци от водата, която е придошла там и ЕВН също там работят."

Местни фирми вече са заявили готовност да помогнат с техника за разчистването и възстановяването на разрушените пътища и моста край село Бук, който беше отнесен от водата.

Абидин Хаджимехмед, зам.-кмет на Община Крумовград: "Няма как в момента в река, в дере, където тече вода да влезе механизация, чакаме да се оттече, за да се възстанови участъка от около 15 метра от моста, който е разрушен и няма достъп на МПС-та. Хората са спокойни, кметът на място подържа връзка с тях и с други места, където няма достъп."

Снегопочистващите фирми, които имат подписани договори в областта, са в готовност да започнат да правят насипи, както и да разчистват свлачища.

#населени места без ток # Крумовград #без ток и вода # частично бедствено положение #община Кирково #наводнение

