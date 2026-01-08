БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Недоволство и във Франция: Фермери блокираха центъра на Париж (СНИМКИ)

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Земеделците разположиха десетки трактори около Триумфалната арка

Недоволство и във Франция: Фермери блокираха центъра на Париж (СНИМКИ)
Фермери блокираха центъра на Париж. Десетки трактори бяха разположени около Триумфалната арка като демонстрация на гнева на земеделските производители срещу политиките в сектора.

Недоволството е срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Меркосур, но също и за начина, по който правителството реагира на заболяване по говедата.

Фермерите се опасяват, че споразумение с Южна Америка ще залее страната с евтин внос на храни. Те настояват за прекратяване на умъртвяването на животни, като вместо това призовават за ваксинация.

