Недоволство и във Франция: Фермери блокираха центъра на Париж (СНИМКИ)

Фермери блокираха центъра на Париж. Десетки трактори бяха разположени около Триумфалната арка като демонстрация на гнева на земеделските производители срещу политиките в сектора.

Недоволството е срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Меркосур, но също и за начина, по който правителството реагира на заболяване по говедата.

снимки: БТА

Фермерите се опасяват, че споразумение с Южна Америка ще залее страната с евтин внос на храни. Те настояват за прекратяване на умъртвяването на животни, като вместо това призовават за ваксинация.